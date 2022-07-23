Top 3 con giáp may mắn về đường tài lộc, cuộc đời an nhàn dư dả, chẳng bao giờ thiếu tiền vì tử vi đã định sẵn 3 tuổi này có số giàu sang nhất đầu tuần tới (25/7-31/7)

Từ thời điểm này trở đi, hãy phát huy hết các điểm mạnh, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có và đừng quên sự trợ giúp của các quý nhân, tuổi Ngọ sẽ làm nên chuyện vào tháng 8 tới

Trong cuối tháng 7 này, tuổi Ngọ có lộc về tiền bạc, cần biết tận dụng đúng cách để làm giàu cho bản thân. Đầu tuần tới (25/7-31/7), được chiếu rọi bởi sao Kim Quỹ - 1 vì sao liên quan đến vận may của con người, những người tuổi Ngọ sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nhờ những cơ hội tốt mà họ có được.

Tử vi học có nói, trong năm nay tuổi Ngọ có 3 thời điểm may mắn nhất là tháng 1, tháng 5 và tháng 8. Từ thời điểm này trở đi, hãy phát huy hết các điểm mạnh, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có và đừng quên sự trợ giúp của các quý nhân, tuổi Ngọ sẽ làm nên chuyện vào tháng 8 tới. Cũng vì tài lộc cứ ào ào, vận may tới tay tuổi Ngọ sẽ phải làm việc nhiều hơn, cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn đấy nhé

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Trong số những con giáp, tuổi Hợi là người có trái tim ấm áp, họ được xem là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Ngoài ra, người tuổi Hợi rất hào phóng, thoải mái, nhưng họ cũng rất nghiêm túc trong công việc, một khi nắm bắt được thời cơ thì mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn. Đầu tuần tới (25/7-31/7), bản mệnh sẽ tìm được hướng đi thăng hoa vượt trội. Tới một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ thăng hoa cả về vật chất lẫn tinh thần.

ầu tuần tới (25/7-31/7), bản mệnh sẽ tìm được hướng đi thăng hoa vượt trội. Tới một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ thăng hoa cả về vật chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa: Internet

Bước vào đầu tuần, công việc tuổi Hợi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Cuối tháng 7, tuổi Hợi sẽ có nhiều niềm vui, tài lộc bùng nổ bất ngờ. Trong tuần tới này, cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa, công việc thì được thăng chức tăng lương, tình cảm thì ấm êm hạnh phúc. Nhưng tuổi Hợi hãy nhớ làm việc gì cũng không được sợ hãi, vững tâm bắt tay vào làm thì đường làm ăn phát đạt, cuộc đời hanh thông.

Tuổi Dần

Sinh ra đã có vận quý nhân nên dù khó khăn, gian khổ đến mấy Dần cũng có thể vượt qua tất cả. Dám nghĩ lớn, dám ước mơ và không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê nên con giáp giàu sang này sẽ tha hồ nằm ngửa mà ăn, đeo vàng mỏi cổ.

Theo tử vi học, đầu tuần tới (25/7-31/7) bản mệnh sẽ càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, đầu tuần tới (25/7-31/7) bản mệnh sẽ càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ. nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng Tý sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới là phúc phần mà người tuổi Dần xứng đáng nhận được.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm