Tử vi ngày mới: Bất chấp vận đen của tháng cô hồn, 3 con giáp này vẫn giàu to, thậm chí trở thành thành đại gia lắm tiền nhiều của vào ngày 1/7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 12:00

Theo tử vi học, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, trong tháng này luôn có 1 điềm xui tiềm ẩn. Tuy vậy, 3 con giáp này vẫn được Thần Phật che chở, Thần Tài độ mệnh, vận tài lộc của họ vẫn phất lên như gió, tiền bạc cứ đổ về tài khoản đều đều do công việc hanh thông, kinh doanh đầu tư thuận lợi.

Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tinh con Hổ thường thông minh, tính khí mạnh mẽ, khả năng quyết đoán và làm việc có nguyên tắc. Không biết đầu năm vất vả thế nào nhưng đầu tháng 7 âm lịch, con giáp này sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió. Dự báo tháng 7 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền trong kinh doanh. Từ đó, tiền bạc tiêu rủng rỉnh chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cho những dự định lớn.

Tử vi ngày mới: Bất chấp vận đen của tháng cô hồn, 3 con giáp này vẫn giàu to, thậm chí trở thành thành đại gia lắm tiền nhiều của vào ngày 1/7 âm lịch - Ảnh 1

Đầu tháng 7 âm lịch, con giáp này sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối năm, đặc biệt trong tháng 7 này, tuổi Dần được vận may bủa vây. Trong công việc, kinh doanh, bạn có thể một bước "lên tiên" nhờ thần tài gõ cửa. Như vậy, mọi vấn đề về kinh tế có thể giải quyết và tiền trong túi ngày một lấp đầy.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có tính cách cương nghị hơn, có lòng tự trọng cao. Do đó, họ luôn muốn nỗ lực và phấn đấu càng cao càng tốt trong mọi việc. Bước vào đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu bắt đầu được quý nhân hỗ trợ nồng hậu hơn, dù tháng cô hồn luôn có những điềm xui và rủi ro tiềm ẩn, thế nhưng người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục.

Tử vi ngày mới: Bất chấp vận đen của tháng cô hồn, 3 con giáp này vẫn giàu to, thậm chí trở thành thành đại gia lắm tiền nhiều của vào ngày 1/7 âm lịch - Ảnh 2

Bước vào đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu bắt đầu được quý nhân hỗ trợ nồng hậu hơn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết từ thời điểm này trở đi, con giáp may mắn này nhận được tài lộc không ngừng, vận đen được xua tan, công việc bắt đầu tấn tới. Cứ nỗ lực, cống hiến hết mình thì không cần lo lắng về sự thịnh vượng, giàu có. Khi gặp vận may chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Sửu 

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Sửu sẽ có cơ hội hợp tác làm ăn, thu hoa hồng cao trong đầu tháng 7 âm lịch. Tình hình tài chính rất khả quan do bạn có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Trong số 12 con giáp thì bản mệnh người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh thu được lợi nhuận khá lớn về tay, càng dấn thân dám nghĩ dám làm thì thành công có được lại càng lớn.

Tử vi ngày mới: Bất chấp vận đen của tháng cô hồn, 3 con giáp này vẫn giàu to, thậm chí trở thành thành đại gia lắm tiền nhiều của vào ngày 1/7 âm lịch - Ảnh 3

Trong số 12 con giáp thì bản mệnh người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh thu được lợi nhuận khá lớn về tay

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của con giáp may mắn này vô cùng thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Những quyết định của bản mệnh trong thời gian qua đều đi đúng hướng, bản mệnh được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bạn cũng trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Đối với chuyện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, con giáp này nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn để tăng sự gắn kết.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 8 giờ tối ngày 20/7, 3 con giáp này tỏa ra khí chất quý tộc, sống trong nhung lụa, tăng lương, tiến chức, Thần Tài phù hộ tiền vào như vũ bão, vàng lá chất đầy nhà, cả đời sung sướng

Đúng 8 giờ tối ngày 20/7, 3 con giáp này tỏa ra khí chất quý tộc, sống trong nhung lụa, tăng lương, tiến chức, Thần Tài phù hộ tiền vào như vũ bão, vàng lá chất đầy nhà, cả đời sung sướng

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những con giáp may mắn này trong thời điểm 8 giờ tối ngày 20/7, tài lộc sẽ phất lên như gió, kinh doanh thuận lợi, công việc có sự thăng tiến, tiền vào túi ồ ạt, hãy chuẩn bị 1 tinh thần thật vững để chào đón cơ hội đổi đời, cuộc sống thịnh vượng nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến