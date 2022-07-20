Tử vi 12 con giáp ghi rõ: Đúng 4 giờ chiều thứ 4 (20/7), những người thuộc 3 con giáp này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, cuộc đời bước sang một chương mới, nhà lầu xe hơi có đủ

Đúng 4 giờ chiều thứ 4 (20/7), người tuổi Tỵ không chỉ tam hợp với Lưu niên Thái tuế, có quý nhân phù trợ mà còn được hai sao cát tinh là Thiên Hỷ và sao Dịch Mã hội tụ, càng giúp tăng thêm may mắn và tài vận trong công việc và sự nghiệp

Đúng 4 giờ chiều thứ 4 (20/7), người tuổi Tỵ không chỉ tam hợp với Lưu niên Thái tuế, có quý nhân phù trợ mà còn được hai sao cát tinh là Thiên Hỷ và sao Dịch Mã hội tụ, càng giúp tăng thêm may mắn và tài vận trong công việc và sự nghiệp. Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Tỵ trong thời điểm này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như đường tài vận. Hãy nắm bắt cơ hội đến với mình.

Người tuổi Tỵ vốn đã luôn cố gắng thăng tiến, thì sẽ có thể tận dụng thời cơ tốt này để thể hiện bản lĩnh trong công việc, bộc lộ tham vọng và hoài bão, đạt được tài phúc càng nhiều hơn. Đúng 4 giờ chiều thứ 4 (20/7), con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài chỉ cần nắm bắt thật tốt cơ hội là được.

Đặc biệt là có sự xuất hiện của sao Dịch Mã sẽ giúp người tuổi Tỵ khi càng thay đổi, dịch chuyển thì tài vận sẽ càng tốt hơn, nhiều cơ hội tốt sẽ đến từ những thay đổi, dịch chuyển đó. Chỉ cần bản thân để ý một chút, làm tốt mọi việc trước mắt, tận dụng tốt những mối quan hệ xung quanh cùng cơ hội thì sẽ có được thành công như mong ước.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp có mệnh phú quý, vì vậy đối với những người tuổi Thìn, thứ họ cần nhất chính là cơ hội. Khoảng thời gian trước, đường tài lộc của tuổi Thìn có thể không được lý tưởng, dẫn đến nhiều thất bại và đen đủi ngoài ý muốn trong cuộc sống, sinh hoạt tương đối chật vật.

Bắt đầu từ 4 giờ chiều thứ 4 (20/7) trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Thìn sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bắt đầu từ 4 giờ chiều thứ 4 (20/7) trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Thìn sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc. Nhờ có quý nhân phù trợ, thúc đẩy vận vượng phát cực lớn. Từ đó, con giáp may mắn này sẽ có được hạnh phúc bất ngờ về đường tài lộc trong chiều thứ 4 (20/7). Họ có thể ăn nên làm ra, kiếm được mối lợi mới hoặc có thể nhận được món quà sang trọng, phú quý.

Những người tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tự tạo cơ hội cho bản thân để cố gắng phấn đấu, xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong mắt mọi người, người tuổi Thìn biết nhìn xa trông rộng, họ không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết tích lũy, luôn có chuẩn bị cho tương lai.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Trong số những con giáp, tuổi Mùi là người có trái tim ấm áp, họ được xem là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Ngoài ra, con giáp may mắn này rất hào phóng, thoải mái, nhưng họ cũng rất nghiêm túc trong công việc, một khi nắm bắt được thời cơ thì mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn.

Đúng 4 giờ chiều thứ 4 (20/7), tuổi Mùi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ chiều thứ 4 (20/7), tuổi Mùi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Sắp bước qua tháng mới, tuổi Mùi sẽ có nhiều niềm vui, tài lộc bùng nổ bất ngờ, cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa, công việc thì được thăng chức tăng lương, tình cảm thì ấm êm hạnh phúc. Những tuổi Mùi hãy nhớ làm việc gì cũng không được sợ hãi, vững tâm bắt tay vào làm thì đường làm ăn phát đạt, cuộc đời hanh thông.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm