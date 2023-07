Đúng 10 giờ sáng thứ 4 (20/7), 3 con giáp này sẽ gặp ngay điềm lành, may mắn được quý nhân phù hộ 3 đời, vượng tài vượng lộc, gia đình êm ấm, tài vận dồi dào, đếm tiền mỏi tay

Sách tử vi có viết rằng, đúng 2 giờ tối nay (20/7), 3 con giáp này sẽ thay tài đổi vận, may mắn tài lộc bủa quây do được Thần Phật và quý nhân che chở, phút chốc giàu sang, an nhàn hưởng phước.