Đúng 2 giờ tối nay (20/7), 3 con giáp này được Thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng, một bước đổi đời trở thành đại gia lắm của nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 16:50

Sách tử vi có viết rằng, đúng 2 giờ tối nay (20/7), 3 con giáp này sẽ thay tài đổi vận, may mắn tài lộc bủa quây do được Thần Phật và quý nhân che chở, phút chốc giàu sang, an nhàn hưởng phước.

Tuổi Dậu

Xem tử vi 12 con giáp, đúng 2 giờ tối nay (20/7), người tuổi Dậu sẽ đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh được Thần Tài che chở nên chuyện buôn bán vô cùng lý tưởng. Dù mới chỉ là chỉ mới giữa năm nhưng các đơn đặt hàng đã về tới tấp, hàng hóa cứ về là bán hết, phải nhập hàng liên tục. Thế nên bản mệnh hãy chuẩn bị tài lực, vật lực thật kĩ, chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, đang lúc may mắn phát tài này đừng để cho nguồn hàng đứt đoạn.

Đúng 2 giờ tối nay (20/7), 3 con giáp này được Thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng, một bước đổi đời trở thành đại gia lắm của nhiều tiền - Ảnh 1

Xem tử vi 12 con giáp, đúng 2 giờ tối nay (20/7), người tuổi Dậu sẽ đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người làm công vào thời điểm này vận may vô cùng rực rỡ, công việc hanh thông, thuận lợi trót lọt, tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng phải lo túng thiếu bao giờ. Đặc biệt, những ai làm bất động sản, cổ phiếu thì thời gian này là “cơ hội vàng” để đầu tư đấy nhé.

Tuổi Thìn

Đúng 2 giờ tối nay (20/7) vận tài lộc của tuổi Thìn sẽ khởi sắc trông thấy. Thoát khỏi ảnh hưởng của cục diện Xung Thái Tuế, thời điểm này con giáp này còn được cát tinh hỗ trợ. Theo tử vi, đúng 2 giờ tối 20/7 tuổi Thìn có Tử Vi và Long Đức cát tinh che chở, mưu sự dễ thành, hứa hẹn những thành công mang tính đột phá. Vận khí cát lành ngày càng tăng, dù là người làm công ăn lương hay tự kinh doanh nên thay đổi để tạo sự đột phá. 

Đúng 2 giờ tối nay (20/7), 3 con giáp này được Thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng, một bước đổi đời trở thành đại gia lắm của nhiều tiền - Ảnh 2

Theo tử vi, đúng 2 giờ tối 20/7 tuổi Thìn có Tử Vi và Long Đức cát tinh che chở, mưu sự dễ thành, hứa hẹn những thành công mang tính đột phá.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này những chú Rồng có thể cân nhắc quyết định khởi nghiệp. Đây là năm mang đến nhiều cơ hội khẳng định và phát triển cho tuổi Thìn. Chính Tài xuất hiện, nguồn tiền đem lại cho tuổi Thìn chủ yếu từ công việc chính nên bản mệnh cần đầu tư lớn cho công việc chính của mình. Thìn là con giáp được trời ban cốt cách cao quý, luôn muốn vươn đến thành công, vào thời điểm cuối tháng 7, phúc khí của con giáp này vô cùng vượng, lợi cho các hoạt động cầu tài, phát vận tiền bạc. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 giờ tối nay (20/7), dù làm nghề tay trái hay nghề tay phải, công việc của người tuổi Mùi đều gặp thuận lợi, có thêm quý nhân giúp đỡ nên có khó khăn hay trở ngại cũng sớm được giải quyết êm đẹp. Con đường làm giàu của người tuổi Mùi có phần thênh thang rộng mở hơn trước, nhất là trong thời gian này, nhiều cơ hội vàng xuất hiện bất ngờ. Chính vì vậy mà tuổi Mùi có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn, nguồn nào cũng gia tăng nên tiền bạc càng rủng rỉnh. 

Đúng 2 giờ tối nay (20/7), 3 con giáp này được Thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng, một bước đổi đời trở thành đại gia lắm của nhiều tiền - Ảnh 3

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 giờ tối nay (20/7), dù làm nghề tay trái hay nghề tay phải, công việc của người tuổi Mùi đều gặp thuận lợi, có thêm quý nhân giúp đỡ nên có khó khăn hay trở ngại cũng sớm được giải quyết êm đẹp

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, kể từ thời khắc này, dù là nhà đầu tư hay người làm công ăn lương đều đạt được mục tiêu tiền bạc, tài chính hơn cả sự mong đợi. Đặc biệt là những người tự làm ăn kinh doanh nên tự tin vào bản thân để nắm bắt được cơ hội đúng lúc, không nên chần chừ kẻo để rơi cơ hội vào tay kẻ khác.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối năm 2022, 3 con giáp này càng giàu ú ụ, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống hôn nhân gia đình ngày càng êm ấm, du lịch muôn nơi, hạnh phúc viên mãn

Cuối năm 2022, 3 con giáp này càng giàu ú ụ, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống hôn nhân gia đình ngày càng êm ấm, du lịch muôn nơi, hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, cứ càng về cuối năm 2022, những người thuộc 3 con giáp dưới đây được Thần Tài trợ lộc, quý nhân dẫn lối nên vận mệnh phát đạt, giàu sang phú quý, tiền vàng chất đầy két, hạnh phúc đông đầy, gia đình êm ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết