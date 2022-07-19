Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao, bản mệnh sẽ bắt đầu đổi vận cực hưng thịnh, giàu nứt vách đổ tường

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 11:45

Sách tử vi nói rằng: Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), những người thuộc 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, vận may chẳng thể ngăn cản. Công tác trót lọt, bản mệnh có số đào hoa vượng nên sẽ tìm được nhân duyên của đời mình.

Tuổi Mão

Vốn dĩ người tuổi Mão cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn và rất khéo léo trong giao tiếp, luôn hòa nhập với mọi người, vì thế đi đâu cũng có người thương và giúp đỡ đến đó. Đặc biệt người này nhận được sự tin tưởng của nhiều người, luôn có ý chí cầu tiến, vươn lên. Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), công việc làm ăn của người tuổi Mão cực kỳ suôn sẻ và hanh thông, làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Tinh thần lúc nào cũng tươi vui, phấn khởi.

Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao, bản mệnh sẽ bắt đầu đổi vận cực hưng thịnh, giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 1

Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), công việc làm ăn của người tuổi Mão cực kỳ suôn sẻ và hanh thông, làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất tốt. Người này luôn được mọi người bên cạnh yêu thương và giúp đỡ, nhất là chuyện tình cảm yêu đương. Tình duyên đôi lứa luôn hòa thuận và yêu thương nhau, cả hai luôn hòa nhập và cùng nhau hướng đến điều tốt lành trong cuộc sống. Cuộc sống hôn nhân gia đình ngày càng êm ấm, bình an và hạnh phúc viên mãn. Tình cảm tốt đẹp luôn là nền tảng vững chắc giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp và thành công.

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chí thú làm ăn, ham học hỏi và không sợ thất bại nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn. Từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7) trở đi, đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao, bản mệnh sẽ bắt đầu đổi vận cực hưng thịnh, giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 2

Từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7) trở đi, đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tháng 7, bản mệnh được trời Phật dúi tiền vào tay, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên tuổi Ngọ sẽ làm ăn đại phát. Càng về cuối tháng càng giàu ú ụ, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, họ là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến, cuộc sống cũng gặp toàn điều may mắn. Tử vi học có nói, từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. 

Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao, bản mệnh sẽ bắt đầu đổi vận cực hưng thịnh, giàu nứt vách đổ tường - Ảnh 3

Từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. 

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Mùi được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối tháng 7, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Người tuổi Mùi một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sách tử vi ghi rõ: Đúng 11h trưa thứ 4 (20/7), vận trình tài lộc của 3 con giáp này sẽ rất hanh thông, vượng phát vô cùng, tiền vàng chất thành kho, cuộc sống sung túc, hạnh phúc viên mãn

Sách tử vi ghi rõ: Đúng 11h trưa thứ 4 (20/7), vận trình tài lộc của 3 con giáp này sẽ rất hanh thông, vượng phát vô cùng, tiền vàng chất thành kho, cuộc sống sung túc, hạnh phúc viên mãn

Đúng 11h trưa thứ 4 (20/7), 3 con giáp này sẽ rũ bỏ những xui xẻo, với sự giúp đỡ của quý nhân, lại còn được Thần Tài chiếu cố, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý ngập tràn, từ thời điểm này những người thuộc 3 con giáp này sẽ bắt đầu với cuộc sống an nhàn, sung sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết