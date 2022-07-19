Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), Top 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao, bản mệnh sẽ bắt đầu đổi vận cực hưng thịnh, giàu nứt vách đổ tường

Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), công việc làm ăn của người tuổi Mão cực kỳ suôn sẻ và hanh thông, làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi.

Vốn dĩ người tuổi Mão cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn và rất khéo léo trong giao tiếp, luôn hòa nhập với mọi người, vì thế đi đâu cũng có người thương và giúp đỡ đến đó. Đặc biệt người này nhận được sự tin tưởng của nhiều người, luôn có ý chí cầu tiến, vươn lên. Đúng 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), công việc làm ăn của người tuổi Mão cực kỳ suôn sẻ và hanh thông, làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Tinh thần lúc nào cũng tươi vui, phấn khởi.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất tốt. Người này luôn được mọi người bên cạnh yêu thương và giúp đỡ, nhất là chuyện tình cảm yêu đương. Tình duyên đôi lứa luôn hòa thuận và yêu thương nhau, cả hai luôn hòa nhập và cùng nhau hướng đến điều tốt lành trong cuộc sống. Cuộc sống hôn nhân gia đình ngày càng êm ấm, bình an và hạnh phúc viên mãn. Tình cảm tốt đẹp luôn là nền tảng vững chắc giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp và thành công.

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chí thú làm ăn, ham học hỏi và không sợ thất bại nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn. Từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7) trở đi, đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

Từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7) trở đi, đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tháng 7, bản mệnh được trời Phật dúi tiền vào tay, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên tuổi Ngọ sẽ làm ăn đại phát. Càng về cuối tháng càng giàu ú ụ, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, họ là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến, cuộc sống cũng gặp toàn điều may mắn. Tử vi học có nói, từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể.

Từ 11 giờ trưa thứ 4 (20/7), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Mùi được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối tháng 7, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Người tuổi Mùi một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm