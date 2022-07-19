Đúng 2 giờ sáng thứ 4 (20/7), 3 con giáp này sẽ được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh, tài lộc không ngừng đổ vào nhà, tài vận cực hưng thịnh, cuộc sống giàu sang bắt đầu

Nếu nói về khả năng tận dụng ưu điểm của bản thân để phát triển vượt bậc, không thể nào bỏ qua tuổi Mão. Trong cuộc sống, người tuổi Mão vốn là người nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Nhờ vậy, họ ít khi gặp phải rủi ro cũng như luôn đảm bảo được cuộc sống an nhàn

Đúng 2 giờ sáng thứ 4 (20/7), những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận và tình cảm đều chuyển biến theo xu hướng tích cực. Bản mệnh có cơ hội đầu tư sinh lời, quý nhân cạnh bên dẫn lối, cuộc sống trở nên giàu có, kiếm được nhiều tiền vượt cả mong đợi. Sự nghiệp của người tuổi Mão cũng rất suôn sẻ và thuận lợi. Họ được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt hái được nhiều chiến tích về công danh lẫn tiền tài.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Dậu thời gian tới có vận trình tài lộc hanh thông, vượng phát vô cùng. Đặc biệt là vào đúng 2 giờ sáng thứ 4 (20/7), người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu cần nỗ lực nhiều hơn bởi bản mệnh nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc hoặc tìm được công việc phù hợp hơn.

Đúng 2 giờ sáng thứ 4 (20/7), người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, họ dễ dàng thương lượng được mức lương khá cao. Người tuổi Dậu nếu làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín, bản mệnh làm việc chăm chỉ nên sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nhìn chung kể từ thời điểm này trở đi, tài lộc của bản mệnh bùng nổ, đào hoa vượng. Đối với người làm công, sáng kiến, ý tưởng của họ đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp nói rõ, đúng 2 giờ sáng thứ 4 (20/7) tài vận của người tuổi Mùi dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Đúng 2 giờ sáng thứ 4 (20/7) tài vận của người tuổi Mùi dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, người tuổi Mùi có cát tinh quý nhân soi chiếu nên chuyện lớn hóa nhỏ, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Ngoài ra, bản mệnh còn được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao khiến ai cũng ganh tỵ. Bước vào những ngày cuối tháng 7, tài khoản ngân hàng của những người tuổi Mùi nhảy số ầm ầm, tiêu hoài không hết, những dự định trước đó cũng dần được hoàn thành.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm