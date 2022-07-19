Sách tử vi ghi rõ: Đúng 11h trưa thứ 4 (20/7), vận trình tài lộc của 3 con giáp này sẽ rất hanh thông, vượng phát vô cùng, tiền vàng chất thành kho, cuộc sống sung túc, hạnh phúc viên mãn

Thời điểm này những người tuổi Hợi được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực thì cuộc sống sẽ thịnh vượng, giàu có gấp bội phần

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất trong cuối tháng 7 này, đặc biệt vào đúng 11h trưa thứ 4 (20/7) những người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như kiếm tiền, chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, biết cách nắm bắt thì ắt sẽ kiếm được bộn tiền, sự nghiệp có bước đột phá mới.

Thời điểm này những người tuổi Hợi được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực thì cuộc sống sẽ thịnh vượng, giàu có gấp bội phần. Ngoài ra, Hợi hòa đồng, vui vẻ và sắp tới bạn có thể làm quen được với những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ, tốt cho sự nghiệp của bạn. Nhìn chung, cuộc sống của những người tuổi Hợi trong những ngày cuối tháng 7 sẽ được nâng lên tầm cao mới, đặc biệt là về tài lộc, may mắn bủa quây.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Đúng 11h trưa thứ 4 (20/7), nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa thứ 4 (20/7), nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối tháng, Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi, đối với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn thu được khoản lợi nhuận cực khủng.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là con giáp bản lĩnh, có gan làm giàu và có khả năng ứng biến linh hoạt. Thế nên, dù trời có sập xuống thì Tỵ vẫn chống đỡ thành công, cấp trên hay đồng nghiệp ai nấy đều nể trọng. Thuở thiếu thời khá vất vả nhưng sau ngưỡng 30 con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, muốn nghèo cũng không được.

Đúng 11h trưa thứ 4 (20/7) nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng những người tuổi Tỵ sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đúng 11h trưa thứ 4 (20/7) nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng những người tuổi Tỵ sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, bản mệnh sẽ càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc đời bước sang trang mới, âu cũng là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm