Tử vi 12 con giáp dự báo: Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu sang chói lọi, may mắn hơn người, đổi vận bất ngờ, tiền bạc đầy két, hút hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 18:46

Nhà tử vi nói rằng 3 con giáp này trong 10 ngày tới sẽ gặp được quý nhân, may mắn ngập tràn, công việc chuyển biến tích cực, tình duyên rạo rực. Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn, vận đỏ như son này thì xin chúc mừng bạn nhé.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp có tính cách lạc quan, vui vẻ, luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Người tuổi Thìn cũng là người tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mình hết lòng hết dạ. Tuổi Thìn làm gì cũng đều nghĩ đến người khác trước tiên, chính điều đó mang lại cho con giáp này rất nhiều quý nhân trong cuộc sống.

Tử vi 12 con giáp dự báo: Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu sang chói lọi, may mắn hơn người, đổi vận bất ngờ, tiền bạc đầy két, hút hết tài lộc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, cuộc sống của tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Là một người luôn kiên định với những lựa chọn của mình, đồng thời biết nắm bắt những cơ hội tốt trong cuộc sống nên tuổi Thìn có thể đạt được nhiều thành công lớn. Cuối tháng 7 này là thời điểm mưa thuận gió hòa, tuổi Thìn làm gì cũng đều suôn sẻ, gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, tuổi Thìn cũng sẽ đón nhận được rất nhiều tin vui bất ngờ trong ngày chủ nhật này.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn chăm chỉ hiền lành, chân thành và cực khôn ngoan nên ai khổ mặc ai Tý vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy hơn người. Tử vi cho biết, tuổi Tý nếu càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt tiền đầy tay. Trong thời gian này, những người tuổi Tý sẽ cực kỳ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tử vi 12 con giáp dự báo: Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu sang chói lọi, may mắn hơn người, đổi vận bất ngờ, tiền bạc đầy két, hút hết tài lộc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết rằng đúng trong 10 ngày tới, những người tuổi Tý sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ. Kể cả những người làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa ai cũng phải hờn ghen.

Trong 10 ngày tới, những người tuổi Tý sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may trời cho còn giúp bản mệnh sẽ làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Hợi

Theo các nhà tử vi, trong 10 ngày tới là thời điểm rất phát đạt của tuổi Hợi. Họ sẽ có nhiều cơ hội tuyệt vời mà nếu biết nắm bắt thì khả năng giàu có, đổi đời là rất lớn. Tuổi Hợi thông minh, giàu chí tiến thủ, trong công việc lại rất nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm, nên có thể tiến xa trong sự nghiệp. Đặc biệt, họ có nhiệt huyết rất lớn, nếu được làm đúng ngành nghề họ yêu thích thì sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi 12 con giáp dự báo: Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu sang chói lọi, may mắn hơn người, đổi vận bất ngờ, tiền bạc đầy két, hút hết tài lộc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới là thời điểm chuyển giao thành công đối với tuổi Hợi. Những gì xui xẻo của đầu tháng 7 sẽ theo đó mà chấm dứt, nhường chỗ cho những chuyện tốt lành, mở đầu cho một thời kỳ vô cùng tươi sáng chuẩn bị đến với họ vào tháng 7 âm, khi đó họ có thể sẽ gặp những vận may bất ngờ, giúp họ trở nên giàu có, sung túc.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h tối chủ nhật (17/7), 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, may mắn ngập tràn, vận đen tan biến, cuộc sống thịnh vượng, quý nhân nâng đỡ đường công danh khởi sắc

Đúng 7h tối chủ nhật (17/7), 3 con giáp được Thần Tài ban tài lộc, may mắn ngập tràn, vận đen tan biến, cuộc sống thịnh vượng, quý nhân nâng đỡ đường công danh khởi sắc

Những thời khắc khổ sở, khó khăn sẽ qua đi, 3 con giáp này sắp chuẩn bị đón chờ thần tài may mắn, từ nay về sau không còn lo lắng về tiền bạc cũng như con đường sự nghiệp tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới