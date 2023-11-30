Top 3 con giáp đón tài lộc tới tấp sau ngày hôm nay: Dát vàng đầy người, sự nghiệp xán lạn, giàu sang chẳng ai sánh kịp, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 17:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tài chính tăng phi mã sau ngày hôm nay.

Tuổi Mùi 

Dưới sự hậu thuẫn của Tam Hợp cục, công việc của tuổi Mùi đang trên đà thuận lợi, bạn cũng tìm thêm được cảm hứng để làm việc và sáng tạo. Nhìn chung mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, vậy nên bạn cũng không cần lo lắng quá. Sau ngày hôm nay, bạn có thể sẽ được trao cho cơ hội để thăng tiến, với sự linh hoạt và đa tài vốn có nên được đánh giá rất cao. Bạn cần cố gắng nhiều hơn để thể hiện năng lực của bản thân, xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Thực Thần cũng báo hiệu Mùi còn đón nhận tin vui về tài lộc. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Top 3 con giáp đón tài lộc tới tấp sau ngày hôm nay: Dát vàng đầy người, sự nghiệp xán lạn, giàu sang chẳng ai sánh kịp, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn, nhờ vậy hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Sau ngày hôm nay, người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, gặp nhiều may mắn, dù

làm việc gì cũng suôn sẻ. Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian người tuổi Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Hãy chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng.

Top 3 con giáp đón tài lộc tới tấp sau ngày hôm nay: Dát vàng đầy người, sự nghiệp xán lạn, giàu sang chẳng ai sánh kịp, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng. Tử vi học dự báo, sau ngày hôm nay, tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Theo đó tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Top 3 con giáp đón tài lộc tới tấp sau ngày hôm nay: Dát vàng đầy người, sự nghiệp xán lạn, giàu sang chẳng ai sánh kịp, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ

Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ngồi không đếm tiền mỏi cả hai tay, vận may hội tụ trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 30/11 tu vi ngay 1/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 17 phút trước
Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 30 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 39 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 42 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)