Top 3 con giáp là "thợ săn tiền", may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ngồi không đếm tiền mỏi cả hai tay, vận may hội tụ trong 10 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Những người người Tỵ rất giỏi trong việc quan sát và giỏi diễn đạt. Tính cách của họ rất lạc quan, hào phóng và chân thành. 

Trong 10 ngày tới, tài lộc của con giáp này sẽ ngày một phát triển. Thời điểm này đem tới một vận trình mới nên họ có thể mở rộng nguồn thu nhập từ những “mối” khác nhau. Khi đã đạt đến độ “chín, họ có thể cân nhắc đến việc kinh doanh, hoặc tìm kiếm sự phát triển mang tính đột phá. Còn với những ai đang kinh doanh tự do, họ cũng có thể sẽ gặp  những sự thay đổi, có thể liên quan tới địa điểm, môi trường khác như chuyển văn phòng, nhà xưởng. Dù đặt trong hoàn cảnh nào, đây là thời điểm họ cần làm tốt việc dự trữ tài chính và tích trữ riêng cho mình một dòng tiền nhất định.

Nhìn chung, công việc đầu tư của tuổi Tỵ trong thời gian sắp tới có những tín hiệu khả quan. Nếu biết phân tích đúng hướng, đưa ra quyết định vào đúng thời điểm thì dễ đem lại lợi nhuận đáng kể. 

Đồng thời, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ đang làm công ăn lương lại có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng tiểu nhân rình rập. Con giáp này nên học cách quân bình cảm xúc, tự chủ bản thân tốt để tránh đi các tranh chấp không cần thiết.

Top 3 con giáp là 'thợ săn tiền', may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi trong 10 ngày tới hứa hẹn đây sẽ nhiều may mắn, tốt lành với người tuổi Mùi. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất thời điểm này vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong 10 ngày tới và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Có vẻ đời sống của người tuổi Mùi trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách để lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn.

Top 3 con giáp là 'thợ săn tiền', may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này không chỉ sở hữu tài năng mà còn có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Dù đúng, dù sai, bạn cũng không bao giờ hối hận về quyết định hay sự lựa chọn của mình. Khi đã làm, bạn quyết làm đến cùng chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Chính vì sự táo bạo và quyết đoán của mình nên trong 10 ngày tới, người tuổi Dần vượt qua nhiều khó khăn trong công việc và có thể tự mình giải quyết các vấn đề một cách dứt khoát.

Bước vào thời điểm này, con giáp này nhận được nhiều tin vui trong công việc cũng như cuộc sống. Người chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp với khả năng với mình. Người làm kinh doanh cũng đưa ra quyết định quan trọng, mang về thành tựu lớn.

Top 3 con giáp là 'thợ săn tiền', may mắn hơn người trong 10 ngày tới: Của cải tràn vào nhà bao la, tài khí ngút trời, làm ăn suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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