3 con giáp có sự nghiệp vươn tới đỉnh cao trong 7 ngày tới: Được Ngọc Hoàng mở hầu bao sủng ái, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hứng trọn lộc trời, tài khí vượng phát trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có mệnh quý nhân nhưng cũng có những lúc gặp phải họa trên trời rơi xuống. Nhờ những chăm chỉ và nỗ lực trong thời gian qua, bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Trong 7 ngày tới, cuộc đời của Dần sẽ tự động lên hương, không cần phải bàn cãi.

Thời điểm này bạn gặp gỡ khá nhiều người trong ngành nên sẽ tích lũy cho mình nhiều cơ hội lớn. Nếu có ý định ra làm ăn riêng, bạn nên thực hiện ngay, vì đây là giai đoạn may mắn, làm gì cũng thành công.

Đừng chần chừ bỏ lỡ cơ hội may mắn của bản thân. Khi nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một, Dần sẽ tự khắc trở thành đại gia, giàu có hơn người chỉ trong một đêm. Bạn có dư dả tiền bạc để đi du lịch, sắm sửa thả ga không cần lo giá cả.

3 con giáp có sự nghiệp vươn tới đỉnh cao trong 7 ngày tới: Được Ngọc Hoàng mở hầu bao sủng ái, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Khỉ đặc biệt ưa vận động. Họ luôn ở trong trạng thái "leo trèo", rất năng động, hoạt bát.

Con giáp này có tư duy linh hoạt, hành động dứt khoát, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nên họ sẽ không bị tụt hậu trong bất cứ cuộc đua nào.

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân bước vào giai đoạn thăng tiến nhanh hơn, cuộc không tốt hơn, không còn phải đối mặt với những căng thẳng, lo lắng.

Con giáp tuổi Thân dễ dàng nắm bắt cơ hội kiếm tiền, hiện thực hóa ước mơ của mình. Vận may sẽ đồng hành với họ trong thời điểm này, giúp bản thân và gia đình ngày một tốt hơn.

3 con giáp có sự nghiệp vươn tới đỉnh cao trong 7 ngày tới: Được Ngọc Hoàng mở hầu bao sủng ái, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ trong 7 ngày tới ngày càng thuận lợi. Nếu làm kinh doanh, bạn sẽ liên tiếp nhận được những đơn hàng, hợp đồng lớn.. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được thêm  công việc tay trái, từ đó kiếm được thu nhập khá rủng rỉnh vào thời điểm này.

Ngoài tin vui từ công việc, người tuổi Ngọ có thể sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn cũ hoặc những quý nhân có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích trong sự nghiệp, cuộc sống. Nhiều công việc, nhiều cơ hội, tuy nhiên, bạn chú ý không nên quá tham công tiếc việc và giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình.

3 con giáp có sự nghiệp vươn tới đỉnh cao trong 7 ngày tới: Được Ngọc Hoàng mở hầu bao sủng ái, đếm tiền mỏi tay, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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