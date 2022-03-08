Top 3 con giáp con giáp "hạn chồng hạn": Quý nhân quay lưng, tiểu nhân ngáng đường, đen hết phần thiên hạ trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 04:27

Đứng đầu trong top con giáp khó thoát vận đen 49 ngày tới này phải kể đến người tuổi Mùi.

Tuổi Tý

Đường tài lộc của người tuổi Tý không thật sự lý tưởng trong tháng 3. Bản mệnh nên tránh các dự án đầu tư quá lớn.

Người làm kinh doanh nên tính theo đường dài. Đừng vì cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Đôi khi, bạn phải tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kĩ càng cho cơ hội lớn hơn sau này.

Với những ai có tâm lý may rủi, tham gia vào các trò đỏ đen, chứng khoán,… cũng nên thận trọng hơn trong 49 ngày tới . Nếu muốn làm giàu bạn cần dựa vào sức lao động của mình.

Khi cần trợ giúp bạn có thể nhờ người đi trước. Họ có thể đưa ra cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn gặp nhiều thuận lợi hơ trên con đường kiếm tiền.

Tuổi Mùi

Đứng đầu trong top con giáp khó thoát vận đen 49 ngày tới này phải kể đến người tuổi Mùi.

Xét về góc độ tử vi, trong tháng phải đương đầu Thái Tuế, tâm tính của người tuổi Mùi cực kỳ bất ổn. Có những lúc cảm giác tư tưởng thoải mái, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nhưng cũng có thời điểm mọi thứ như rơi vào bế tắc, nhìn đâu cũng toàn thấy rắc rối, ngõ cụt. 

 

Top 3 con giáp con giáp 'hạn chồng hạn': Quý nhân quay lưng, tiểu nhân ngáng đường, đen hết phần thiên hạ trong 49 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Tâm trạng chi phối rất mạnh đối với những chú Dê vốn thiên sống về cảm xúc. Đó là khởi nguồn cho những bất lợi, cho vận đen đeo bám trong 49 ngày tới này. 

 

Chuyện tiền bạc không suôn sẻ theo kế hoạch bạn đã vạch sẵn. Đã vậy, cho người khác vay tiền còn không đòi lại được, còn vướng vào thị phi, mang tai mang tiếng, ảnh hưởng xấu uy tín bản thân. 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn gặp may trong những khoản thu nhập thêm, vì vậy dù có một chút khó khăn trước mắt cũng đừng quá lo lắng, những sóng gió vừa qua sẽ mang lại tài vận cho bạn!

Người tuổi Mão tuy là người khiêm tốn nhưng lại rất có chủ kiến, đôi khi sự sáng tạo trong đầu họ không được phát huy hết khả năng. 

Tuy nhiên chỉ trong 49 ngày tới, việc làm ăn chứ có khởi sắc, người tuổi Mão sẽ đạt được sự nghiệp rực rỡ và thăng quan tiến chức trong thời điểm cuối năm nay. Những điều họ vốn muốn làm có thể đạt được mà hiện thực còn có thể ngoài sức tưởng tượng, tiền tài đổ về cuồn cuộn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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