Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, có thể được thăng chức, tăng lương

10 ngày tới Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Con đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ nên bạn làm gì cũng thuận lợi. Người làm công có thể được thăng chức, tăng lương.

Về tài lộc, các nguồn thu tăng lên đáng kể. Dần có cơ hội kiếm tiền từ giữa tuần, nâng cao thu nhập.

Thời điểm này Dần có quý nhân giúp đỡ nên cũng không còn lo sợ chông gai phía trước. Chỉ cần Dần phát huy tốt năng lực của bản thân thì sẽ giành được những điều mình muốn.

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan dành cho người độc thân. Tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ của mình.

Tuổi Mùi

Vén bức màn u ám do tình hình dịch bệnh tác động, 10 ngày tới, người tuổi Mùi hưởng trọn cát khí, mưu sự đại cát đại lợi, việc gì cũng suôn sẻ. Tháng mà có vận quý nhân vượng thế này, những chú Dê nên chủ động nắm bắt để tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao.

Ảnh minh họa

Với những mối quan hệ xã giao hài hòa, sự chủ động trong giao thiệp, người tuổi Mùi dễ dàng nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi người xung quanh. Với người làm công ăn lương, đó là sự hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp. Với người làm tư, làm chủ, sự hỗ trợ đó đến từ bạn hàng làm ăn, đối tác kinh doanh và chính những người thân trong gia đình.

Theo đó, khi thời điểm hội tụ nhiều cát khí đến, chính là lúc con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc hiện tại, từ đó tiền bạc đổ về túi không ngừng. Điều đó lý giải tại sao họ lại có tên trong danh sách những con giáp kiếm nhiều tiền nhất tháng 2 âm lịch tới.

Tuổi Mùi

Bước vào 10 ngày tới, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Trước mắt mọi thứ có vẻ như rất khó khăn nhưng đó lại là cơ hội để tuổi Mùi thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Vì vậy, trong giai đoạn sắp tới tuổi Mùi cần cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt mọi thứ được trọn vẹn đủ đầy.

Từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Mùi sẽ được quý nhân và thần tài che chở, nếu kinh doanh đầu tư thì cứ mạnh dạn vì có thể thu được lợi nhuận tốt ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra, thời gian tới, tuổi Mùi cần phải ra ngoài nhiều hơn để giao thiệp rộng rãi, từ đây có khi tìm được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm