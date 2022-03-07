Từ tháng 4 thần tài cưng như trứng mỏng, tháng 5 cát tinh soi chiếu: 3 con giáp "đỏ cả tình lẫn tiền" trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 09:48

Cát tinh còn đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng trong 45 ngày tới...

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là một con giáp nhiệt tình, xông xáo, không ngại thích nghi, làm quen với những môi trường mới, vì vậy quyết định làm ăn xa tưởng như to tát với rất nhiều người nhưng với bạn, mọi chuyện lại thật đơn giản.

 

Nếu con giáp đi xa làm ăn có lợi năm 2022 đã không còn hài lòng với những thứ bình bình, lặp đi lặp lại mỗi ngày, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc của mình.


Đặc biệt, nếu đi xa làm ăn, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để khẳng định năng lực hơn, từ đó nhanh chóng được hăng chức hoặc tăng lương, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp mới đều phải khâm phục.

Thời điểm 45 ngày tới này, cát tinh còn đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là bàn đạp để tiến lên từng ngày. 

 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách trầm ổn, hòa nhã với người khác, không thích xung đột với người khác, làm việc thận trọng, âm thầm nên đạt được thành quả chói lọi, nhưng đôi khi dễ bị kẻ xấu đóng khung, thị phi. 45 ngày tới, vận khí tốt, hung tinh xung quanh bạn dần lánh xa, công việc suôn sẻ, tiền gửi tiếp tục tích lũy, vận trình kinh doanh có bước đột phá, cơ hội đến suốt cả tháng, ngày nào cũng hanh thông rực rỡ.

Từ tháng 4 thần tài cưng như trứng mỏng, tháng 5 cát tinh soi chiếu: 3 con giáp 'đỏ cả tình lẫn tiền' trong 45 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong thời điểm này, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc gặt hái được thành quả, tài lộc không ngừng tích lũy, ai khởi nghiệp cũng mong mở rộng địa bàn, làm ăn đang bùng nổ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tiếp xúc với người tuổi Thìn, bạn sẽ thấy được rằng họ có vẻ kín tiếng và bí ẩn. Họ là người có nguyên tắc và làm việc theo khuôn mẫu.

Người tuổi này có chí tiến thủ, không chịu sống an phận thủ thường và thường đặt ra những mục tiêu khá lớn cho bản thân cũng như người khác. Họ cũng chăm chỉ, tỉ mỉ và coi trọng tiểu tiết. Nhiều người cho rằng người tuổi Thìn hơi khó tính.

45 ngày tới đây, tài lộc của người tuổi Thìn đến từ hướng đông. Con giáp này cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những chuyến đi xa. Lúc này, họ có cơ hội phát huy khả năng và đạt được những thành tích đáng nể.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng ký kết được hợp đồng lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Người tuổi Thìn trong 45 ngày tới có sự nghiệp bay bổng, tương lai tươi sáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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