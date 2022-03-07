10 ngày tới vận đen đeo bám, 3 con giáp mất cả tiền lẫn tình, chớ có đầu tư mạo hiểm kẻo phá sản sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 09:01

Chớ vội vàng đi đến quyết định, cho dù cơ hội trước mắt thoạt nhìn có vẻ rất béo bở đi chăng nữa. Đó có thể là cái bẫy kẻ xấu giăng sẵn, chỉ chờ bạn rơi vào thôi.

Tuổi Ngọ 

10 ngày tới, người tuổi Ngọ cần hết sức đề phòng ví tiền của mình khi Đại Hao hung tinh xuất hiện. Vấn đề tiền bạc vốn khiến bạn đau đầu suốt khoảng thời gian vừa qua chẳng những không có dấu hiệu khởi sắc mà tiền vẫn tiếp tục trôi khỏi túi khiến bạn không cách nào ngăn cản được.

Người làm đầu tư kinh doanh cần hết sức cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt là thời điểm giữa tuần, điềm báo tiểu nhân xuất hiện là lúc bạn không nên lơ là, chủ quan. Kẻ xấu ganh ghét sẽ tìm cách phá hoại, khiến cho công việc của của bản mệnh dễ rơi vào tình trạng dang dở, không biết bao giờ mới hoàn thành.

Cùng với đó, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng cần hết sức bình tĩnh tìm cách giải quyết, tránh vội vàng tìm cách chạy vạy, nhờ vả khắp nơi, vừa tốn tiền vừa không đạt được hiệu quả như ý muốn.

Tuổi Thìn 

Trong 10 ngày tới này, bản mệnh có thể sẽ khá đau đầu về phương diện tài chính do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Với những người làm công ăn lương, việc đầu tư không đúng chỗ, thiếu hiệu quả khiến bạn mất một khoản tiền không nhỏ nhưng lại không biết cách làm thế nào để tránh được rủi ro.

10 ngày tới vận đen đeo bám, 3 con giáp mất cả tiền lẫn tình, chớ có đầu tư mạo hiểm kẻo phá sản sau 1 đêm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian này, bạn nên hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm để tích lũy thêm thông tin cần thiết cho bản thân. Chớ vội vàng đi đến quyết định, cho dù cơ hội trước mắt thoạt nhìn có vẻ rất béo bở đi chăng nữa. Đó có thể là cái bẫy kẻ xấu giăng sẵn, chỉ chờ bạn rơi vào thôi.

Với người làm công ăn lương, bạn nên tránh thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là hơn người kẻo sẽ gây mích lòng đồng nghiệp, ảnh hưởng đến quá trình hợp tác làm việc chung, mà công việc gặp trục trặc thì ắt sẽ kéo theo vấn đề kinh tế.

Tuổi Sửu

Là con giáp mất tiền trong 10 ngày tới nên vận trình tài lộc của người tuổi Sửu không quá sáng sủa. Bạn cần nhắc nhở mình phải tập trung, tâm huyết hơn cho công việc, không thể để mọi việc được đến đâu thì đến.

Với người làm công ăn lương, bạn vẫn còn ham thích vui chơi, hưởng thụ nên khó có thể tập trung vào sự nghiệp của mình ngay lập tức.

Vì chỉ ở mức hoàn thành công việc nên bạn khó nhận được tiền thưởng nóng của công ty, hãy cẩn thận kẻo mắc phải sai lầm, phải dùng tiền của mình để sửa lỗi.

Việc làm ăn của người làm kinh doanh có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc. Theo tuvingaynay.com thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế.

Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt, chớ nên kéo dài kẻo rơi vào cảnh thua lỗ nhiều hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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