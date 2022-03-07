Thần tài quay lưng, "tiểu nhân ngáng đường", 3 con giáp nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc trong 3 ngày tới

Người tuổi Tý dễ trở thành con giáp mất tiền tháng 3/2022 nên đường tài lộc không thực sự lý tưởng. Vì thế, bản mệnh nên tránh các dự án đầu tư quá lớn mà hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn.

Người kinh doanh, đầu tư nên tính theo đường dài, tránh thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Đôi khi, bạn phải tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kĩ càng cho cơ hội lớn hơn sau này.

Tháng này những ai có tâm lý may rủi, tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen, chứng khoán... càng nên thận trọng bởi bạn sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân. Muốn làm giàu, bạn cần phải cố gắng bằng chính sức lao động của mình chứ không phải là “há miệng chờ sung”.

Nếu cần sự trợ giúp từ ai đó, bạn hãy nhờ những người đi trước đáng tin cậy. Họ có thể đưa ra cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn gặp nhiều thuận lợi hơ trên con đường kiếm tiền.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm.

Người làm ăn kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình.

Ảnh minh họa

Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm, vừa tốn thời gian giải quyết lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra.

Ngoài ra, bản mệnh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe để không phải tốn thêm khoản chi phí thuốc men, điều trị. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ không lành mạnh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dễ trở thành con giáp mất tiền tuần này, vì thế bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện khó khăn, đồng thời luôn có khoản dự phòng để khi biến cố ập đến thì không rơi vào cảnh bị động.

Người làm công ăn lương dù có làm việc quen tay đi nữa thì cũng cần cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt, nếu không bạn sẽ không có nguy cơ vướng họa tiểu nhân đố kị vào khoảng cuối tuần. Đừng để những sai lầm không đáng có khiến bạn phải tự bỏ tiền túi ra để đền bù.

Đường tài lộc của những người làm ăn kinh doanh không được suôn sẻ cho lắm. Kiếp Tài có thể gây ra họa phá tài ngay từ đầu tuần nếu bản mệnh cả tin, nghe lời đường mật rồi bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc.

Vì thế, con giáp mất tiền tuần này cần chú ý, khi tài vận dần có dấu hiệu hồi phục vào cuối tuần thì nên tranh thủ thời cơ nắm bắt ngay, đừng để nó trôi qua vô ích.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm