Đầu tuần thứ Hai, 3 con giáp "đỏ cả tình lần tiền: Mùi có quý nhân phù trợ, Dần được Chính Quan đem tới nhiều điều tốt lành, Tý may mắn hết phần người khác

Người tuổi Mùi tốt bụng, không quá quan tâm đến lợi ích tiền bạc. Con giáp này rộng rãi, phóng khoáng, vị tha với bạn bè và cũng biết cách tận hưởng cuộc sống, lan tỏa những suy nghĩ tích cực đến mọi người. Nhờ vậy, họ đi đâu cũng được mọi người quý mến.

Nhờ có quý nhân phù trợ, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, tuổi Mùi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tài lộc không ngừng thăng hoa. Nhờ đó, con giáp này tạm biệt khó khăn, phiền muộn.

Người tuổi Mùi có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ được người nâng đỡ, giúp khắc phục những khó khăn còn tồn tại từ trước đó. Hãy chú ý lắng nghe quan điểm, ý kiến của đối phương, bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích.

Tuổi Dần

Xem tử vi hôm nay 7/3/2022, tức 5/2 âm lịch, Chính Quan đem tới nhiều điều tốt lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần. Bạn khẳng định được vị thế của mình nên nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Hôm nay, cơ hội để thăng tiến sẽ bày ra ngay trước mắt bạn.

Ảnh minh họa

Kiếp Tài giúp người tuổi Dần thêm vững tin và quyết tâm thực hiện những kế hoạch của mình. Bạn không cần đến sự thúc đẩy của bất cứ ai cũng có thể tự giác làm việc, thậm chí gặt hái kết quả cao. Đây chính là những dấu hiệu tích cực trên con đường thăng tiến của bản mệnh.

Tuổi Tý

Tuần mới mang nhiều may mắn đến cho tuổi Tý, đặc biệt là vận đào hoa của bạn sẽ khá vượng, đời sống cá nhân của bạn cũng đón nhận nhiều tin vui.

Người tuổi Tý có thể dễ dàng chinh phục được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước nhờ tinh thần quyết tâm, không lùi bước. Mọi người xung quanh cũng sẵn sàng trở thành hậu thuẫn của bạn. Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Người nhà chính là động lực phát triển của bạn.

Một số tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội để gặp gỡ một người đặc biệt và những hành động của người đó sẽ khiến bạn cảm động. Còn với những người đã có đôi, hai bạn đều biết dung hòa mọi thứ nên đời sống tình cảm khá ngọt ngào.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.