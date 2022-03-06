Tử vi dự đoán sau ngày 8/3, top 3 con giáp "đại phú đại quý", tiền bạc ầm ầm đổ vào tài khoản, giàu có phát hờn

Thực ra, theo tử vi tuổi Dần 2022, vận mệnh của tuổi Dần đa "rục rịch" khởi sắc từ tháng 8 trước đó khi xui khí dần lui, đầu tư cũng sinh lời. Nhưng phải sau ngày 8/3 thì mọi chuyện mới trở nên rõ ràng.

Sau ngày 8/3, con giáp này được được quý nhân giúp đỡ nên làm ăn phát tài phát lộc, có cơ hội tăng thêm thu nhập hoặc nâng cao vị thế cá nhân. Đây sẽ là tháng khá bận rộn với tuổi này. Bạn cũng có thể tranh thủ thử sức khởi nghiệp hoặc đầu tư trong tháng này, sẽ có kết quả tốt. Nếu làm tốt, cuối năm không có gì phải lo lắng, cuộc sống vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ về tài lộc và sự nghiệp vào sau ngày 8/3. Sắp tới, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp họ có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước, dù làm ăn hay kinh doanh đều thu được nhiều tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Ảnh minh họa

Trong năm nay, tuổi Hợi vốn thu được nhiều lợi nhuận, năng lực bản thân được nâng cao và được mọi người công nhận. Trong cuộc sống gia đình khá êm ấm, mọi thứ đều bình an vô sự, càng về cuối năm tài vận càng vượng. Sắp tới đây, bất kể làm việc gì tuổi Hợi cũng dễ thành công, họ sẽ xây được nền tảng và mạng lưới phù hợp để phát triển, ngoài ra còn có cơ hội kiếm nhiều tiền, năm sau sẽ giàu có và hạnh phúc hơn, thậm chí còn trở thành đại gia không chừng.

Tuổi Thìn

Khởi đầu năm mới, tuổi Thìn có thể gặp một số tình huống khó khăn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Sau ngày 8/3, nguồn thu nhập của tuổi Thìn có dấu hiệu cải thiện.

Tuổi Thìn là con giáp chăm chỉ và có ước mơ làm giàu. Vì vậy, khi họ đã quyết tâm thì không ai có thể cản nổi.

Thời gian tới hứa hẹn đem lại những thành công trong vệc kinh doanh mà Thìn mơ ước và ấp ủ từ lâu. Vạn sự khởi đầu nan, Thìn đừng vội nản chí vì những điều hay vẫn còn ở phía sau. Khi đi vào quỹ đạo, mọi việc sẽ trở nên ổn định, thuận lợi hơn. Công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được mọi người đánh giá cao và nhận về thành quả xứng đáng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.