Đúng 10 ngày tới được Tam Hợp chiếu cố ăn nên làm ra, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, buôn 1 gấp 5 - 10 lần

Tâm linh - Tử vi 06/03/2022 08:07

3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cũng nở rộ trong thời gian tới.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng trong 10 ngày tới, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những người đang khởi nghiệp có thể gặp nhiều cơ hội tốt, hứa hẹn đạt được thành quả như mong đợi. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó.

Tuổi Ngọ cũng được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cũng nở rộ trong thời gian tới. Ngoài nguồn thu nhập chính, tuổi Ngọ có thể kiếm thêm tiền từ các công việc tay trái như làm thêm, đầu tư cổ phiếu, bất động sản...

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi có tính cách bao dung, nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Đây là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp.

Đúng 10 ngày tới được Tam Hợp chiếu cố ăn nên làm ra, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, buôn 1 gấp 5 - 10 lần - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong vòng 10 ngày tới đây, tuổi Hợi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui và gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu thực sự nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể gia tăng thu nhập, vận may đến tới tấp không ngừng.

Tuổi Tuất

10 ngày tới tuổi Tuất được Tam Hợp chiếu cố ăn nên làm ra, làm đâu thắng đấy, nhất là những bạn làm kinh doanh, dịch vụ. Tuổi Tuất biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình rất tốt, hôm nay hoàn thành việc sớm để về nghỉ ngơi.

 

Nhưng Tỷ Kiên lâm vận nên cẩn thận anh chị em trong nhà không hòa thuận, hay cãi nhau. Trong chuyện tình cảm, nếu đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó đạt được ý nguyện, nhất là hội độc thân.

 

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên tiền bạc đi lên hơn mọi ngày. Bạn  ưcần chú tâm tới bản thân nhiều hơn, tự thưởng cho mình những món quà nhỏ vì bạn hoàn toàn xứng đáng có được nó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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