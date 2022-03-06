17 ngày tới, 3 con giáp được Ngọc Hoàng "chấm tên" trong sổ vàng, làm sương sương nhưng "tiền đầy túi, tình đầy tim", sung sướng hết phần người khác

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, phúc hậu, cư xử nhã nhặn và thường xuyên giúp đỡ người khác. Con giáp này cũng giàu lòng trắc ẩn, dễ đồng cảm với những người xung quanh mình.

17 ngày tới, người cầm tinh con dê được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Con giáp tuổi này sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Họ sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Cũng bởi vì vậy nên họ được nhiều người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Bất kể con giáp này đi đến đâu, nhiều người muốn làm bạn với họ.

Người làm ăn buôn bán thì thuận buồm xuôi gió, đường xuất hành rất vững vàng. Người tuổi này đi làm ăn xa sẽ mang về thành quả lớn. Vì vậy, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho những chuyến đi của mình.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp tuổi Dần sẽ phát tài phát lộc trong 17 ngày tới. Bản mệnh sẽ kiếm tiền nhiều không kể xiết, chẳng hề chịu tác động của vận xui 17 ngày tới.

Chuyện tiền bạc của người tuổi Dần trong 17 ngày tới chỉ có tăng chứ không có giảm. Họ hoàn thành tốt công việc của mình và được cấp trên công nhận năng lực, xuất sắc vượt qua những ứng cử viên khác khi đua tranh trên con đường thăng tiến.

Ảnh minh họa

Có điều con giáp này đừng thấy may mắn trong việc kiếm tiền từ công việc chính mà ham mê chuyện cờ bạc đỏ đen, đầu tư mạo hiểm nhé. Những người tuổi Dần chỉ được trao cho cơ hội kiếm tiền, sau đó sức mình làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi.

Tốt nhất nếu muốn bảo toàn tiền bạc có được trong tay thì người tuổi Dần nên tập trung làm tốt công việc của mình, chớ nên lo “chân trong chân ngoài” để rồi cuối cùng lại chính mình phải đứng ra để dọn dẹp đống tàn dư.

Tuổi Tỵ

Tử vi 17 ngày tới cho biết mặt công việc tuổi Tị được Tam Hội tương trợ nên công việc thuận lợi, không có rắc rối xảy ra trong ngày, nghỉ ngơi thoải mái. Bạn được mọi người yêu quý, giúp đỡ, dễ mà có thành tích tốt trong sự nghiệp ở thời gian tới.

Cục diện hai hành Hỏa tương hòa nên dãy nghe theo trái tim mình nhiều hơn Tị nhé. Chỉ cần bạn bớt chút thời gian thăm hỏi người mà mình thầm thương trộm nhớ thì biết đâu vào một ngày gần đây họ sẽ trở thành một nửa đích thực của bạn.

Vận tài lộc chịu ảnh hưởng từ Thiên Ấn nên tuổi này khôn khéo, có đầu óc làm ăn, ham kiếm tiền nhưng không được hưởng thụ. Số vất vả làm ra tiền nhưng không được tiêu nhiều, toàn phải để người thân trong nhà quản lý giùm.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo