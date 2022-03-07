Do tác động của Ngũ Quỷ hung tinh 5 ngày cuối tháng 3, những con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu

Tài vận của người tuổi Tị khá bấp bênh trong thời điểm này. Tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau, đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận.

Tháng 3 không thích hợp cho các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Vốn dĩ thực lực của bạn chưa đủ mạnh, nguồn vốn lại lúc có lúc không, càng mù quáng đầu tư càng dễ thấy thua lỗ.

Với những người chập chững bước vào lĩnh vực mới hoặc có ý định lập nghiệp, bạn mưu sự khó thành, vì thế nên tránh thực hiện những việc quan trọng. Nếu có thời gian, bạn nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ người đi trước.

Khi đi xa, con giáp mất tiền tháng 3/2022 này cần chú ý giữ gìn bảo quản hành lý cẩn thận, tránh bị mất cắp. Đồng thời hạn chế mang trên người nhiều đồ quý giá, nhiều tiền mặt kẻo thu hút kẻ xấu.

Tuổi Thân

Do tác động của Ngũ Quỷ hung tinh, người tuổi Thân cần hết sức cẩn thận với tiểu nhân trong tuần này. Đó có thể là nguyên nhân chính khiến bạn là con giáp không giữ được tiền, đã không kiếm được bao nhiêu, lại còn phải tiêu tốn đủ cho những vấn đề khác.

Ảnh minh họa

Với những người làm công ăn lương, tuần này bạn sẽ chịu nhiều cạnh tranh không lành mạnh trong công việc.Những lời bịa đặt thêm thắt từ người khác khiến bạn khó mà tập trung cần thiết để giải quyết nhiệm vụ trong tay, khiến lỗi lầm rất dễ xảy ra và bạn phải tốn thời gian cũng như công sức mới sửa chữa được.

Lại thêm Kiếp Tài án ngữ , dù trước đó có dư dả đến mấy, con giáp này cũng khó lòng giữ được tiền bạc trong tay. Nhiều vấn đề nảy sinh, bản thân cũng không đủ tỉnh táo, bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm càng khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Mão

Cuối tháng 3 không mấy suôn sẻ của tuổi Mão đã bắt đầu. Công việc không có gì đáng nói, bạn cứ đi làm và về nhà như ngày thường, tuy nhiên cách làm việc nhàm chán khiến cho bạn không ghi được ấn tượng mạnh như các đồng nghiệp khác.Bạn đang tiêu cực cuộc sống, làm việc mà không tập trung lại đang lo lắng cho sức khỏe của mình nên không thể nào làm việc được một cách hiệu quả. Cố gắng thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống nhé.

Các con giáp nào có tên trong top trên thì nhớ cẩn thận nhé, đừng để chuẩn bị qua tháng mới lại gặp chuyện không vui. Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng vì thông tin trên cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi và điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành của bạn đối với mọi người cũng như cách sắp xếp mọi việc ổn thoả mà thôi!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm