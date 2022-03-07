Do tác động của Ngũ Quỷ hung tinh 5 ngày cuối tháng 3, những con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 09:06

Kiếp Tài án ngữ, dù trước đó có dư giả đến mấy, con giáp này cũng khó lòng giữ được tiền bạc trong tay.

Tuổi Tị

Tài vận của người tuổi Tị khá bấp bênh trong thời điểm này. Tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau, đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận.

 

 

Tháng 3 không thích hợp cho các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Vốn dĩ thực lực của bạn chưa đủ mạnh, nguồn vốn lại lúc có lúc không, càng mù quáng đầu tư càng dễ thấy thua lỗ. 

 

Với những người chập chững bước vào lĩnh vực mới hoặc có ý định lập nghiệp, bạn mưu sự khó thành, vì thế nên tránh thực hiện những việc quan trọng. Nếu có thời gian, bạn nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ người đi trước.

 

Khi đi xa, con giáp mất tiền tháng 3/2022 này cần chú ý giữ gìn bảo quản hành lý cẩn thận, tránh bị mất cắp. Đồng thời hạn chế mang trên người nhiều đồ quý giá, nhiều tiền mặt kẻo thu hút kẻ xấu.

 

Tuổi Thân 

Do tác động của Ngũ Quỷ hung tinh, người tuổi Thân cần hết sức cẩn thận với tiểu nhân trong tuần này. Đó có thể là nguyên nhân chính khiến bạn là con giáp không giữ được tiền, đã không kiếm được bao nhiêu, lại còn phải tiêu tốn đủ cho những vấn đề khác.

Do tác động của Ngũ Quỷ hung tinh 5 ngày cuối tháng 3, những con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Với những người làm công ăn lương, tuần này bạn sẽ chịu nhiều cạnh tranh không lành mạnh trong công việc.Những lời bịa đặt thêm thắt từ người khác khiến bạn khó mà tập trung cần thiết để giải quyết nhiệm vụ trong tay, khiến lỗi lầm rất dễ xảy ra và bạn phải tốn thời gian cũng như công sức mới sửa chữa được.

Lại thêm Kiếp Tài án ngữ , dù trước đó có dư dả đến mấy, con giáp này cũng khó lòng giữ được tiền bạc trong tay. Nhiều vấn đề nảy sinh, bản thân cũng không đủ tỉnh táo, bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm càng khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Mão

Cuối tháng 3 không mấy suôn sẻ của tuổi Mão đã bắt đầu. Công việc không có gì đáng nói, bạn cứ đi làm và về nhà như ngày thường, tuy nhiên cách làm việc nhàm chán khiến cho bạn không ghi được ấn tượng mạnh như các đồng nghiệp khác.Bạn đang tiêu cực cuộc sống, làm việc mà không tập trung lại đang lo lắng cho sức khỏe của mình nên không thể nào làm việc được một cách hiệu quả. Cố gắng thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống nhé.

Các con giáp nào có tên trong top trên thì nhớ cẩn thận nhé, đừng để chuẩn bị qua tháng mới lại gặp chuyện không vui. Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng vì thông tin trên cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi và điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành của bạn đối với mọi người cũng như cách sắp xếp mọi việc ổn thoả mà thôi!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

10 ngày tới vận đen đeo bám, 3 con giáp mất cả tiền lẫn tình, chớ có đầu tư mạo hiểm kẻo phá sản sau 1 đêm

10 ngày tới vận đen đeo bám, 3 con giáp mất cả tiền lẫn tình, chớ có đầu tư mạo hiểm kẻo phá sản sau 1 đêm

Chớ vội vàng đi đến quyết định, cho dù cơ hội trước mắt thoạt nhìn có vẻ rất béo bở đi chăng nữa. Đó có thể là cái bẫy kẻ xấu giăng sẵn, chỉ chờ bạn rơi vào thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'