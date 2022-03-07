Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài điểm mặt chỉ tên, có cơ may trúng số độc đắc, "tiền đẻ ra tiền"

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 15:44

Nếu biết tận dụng vận may thì sự nghiệp thăng hoa, đầu tư kinh doanh làm ăn rất dễ sinh lời, tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Tý

Nhờ liên tiếp gặp điều như ý muốn nên tinh thần của Tý luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội.

Trong tình cảm, nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên khởi vượng. Nếu còn độc thân, bạn có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp. Người đã có đôi biết cách dung hòa mọi thứ, hạn chế tối đa những khúc mắc có thể xảy ra.

Công danh sự nghiệp 12 ngày tới càng vượng. Mặc dù đầu tuần Tý gặp chút rắc rối nhưng khi bạn lấy lại nhịp độ thì mọi chuyện đều được giải quyết. Tý có thể dành thời gian cho những kế hoạch mới.

12 ngày tới Tý có nguồn thu ổn định và đang trên đà tăng trưởng, cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhưng nếu Tý có ý định đầu tư thì cần tính toán kỹ lưỡng.

Tuổi Hợi

Cái tên được xướng lên đầu tiên trong danh sách những con giáp kiếm nhiều tiền nhất 12 ngày tới chính là tuổi Hợi.

 

Đúng 12 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài điểm mặt chỉ tên, có cơ may trúng số độc đắc, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

12 ngày tới đó là thời điểm mà người tuổi Hợi có vẻ chưa chú tâm vào công việc cũng như các kế hoạch tài chính cá nhân. Nhưng đến tháng 3 âm lịch, cát khí bật tăng, chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí, tuổi này sẽ “bung lụa” ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc. 

 

Nhờ khả năng nhạy bén về tài chính, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua thời gian, đời sống vật chất của họ ngày càng được cải thiện rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, kinh doanh một vốn bốn lời, đầu tư có người dẫn dắt, thu về món lợi nhuận rất lớn. 

 

Tuổi Tỵ

Năm 2022 vốn dĩ là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc tuổi Tỵ được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Đặc biệt, từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch sắp tới, người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn may mắn, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Ngoài ra, trong thời gian tới, tuổi Tỵ cũng gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm thấy cơ hội đổi đời. Trong vòng nửa đầu năm 2022 này, nếu tuổi Tỵ biết tận dụng vận may thì sự nghiệp thăng hoa, đầu tư kinh doanh làm ăn rất dễ sinh lời, tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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