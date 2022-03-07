Rũ sạch vận đen đeo bám, 7 ngày tơi quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắp nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 16:19

Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Tuổi Ngọ

Tuần này Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình.

7 ngày tới quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Trong tình cảm, người tuổi Ngọ đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

Tuổi Thân

Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Tý luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng tới tháng 2 âm lịch, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Tý hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất. Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên bằng lần so với bình thường. 

 

Rũ sạch vận đen đeo bám, 7 ngày tơi quan lộ và tài lộ rộng thênh thang, 3 con giáp sắp nhà lầu, siêu xe sau 1 đêm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Theo tử vi 7 ngày tới cho thấy, đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà những chú Chuột sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

 

Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội. 

Tuổi Thân

Năm 2022 này chính là năm tuổi Thân sẽ bước vào vận hạn 3 năm nhưng không có gì là đáng lo ngại. Trên thực tế, người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và ham học hỏi những cái mới lạ, vì vậy họ luôn vững tâm với bản thân và luôn cố gắng nỗ lực tìm cho mình cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

7 ngày sắp tới, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua được mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Thân thì sắp tới sẽ có vận đào hoa đeo bám, trong vòng 3 tháng tới vừa thăng hoa tình cảm, lại vừa có khả năng phát tài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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