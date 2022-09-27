Top 3 con giáp có nét quý tướng ngời ngời, khó là người làm công, thiên mệnh ưu ái dễ làm chủ làm tướng, hút lộc, thu tài giàu sang vang tiếng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 10:35

Không chỉ sở hữu cá tính mạnh mẽ thiên bẩm, 3 con giáp này còn rất có lộc kinh doanh, giỏi tài tính toán, tính tình lại nghiêm trực nên số mệnh thường làm chủ, làm quan to, chức lớn.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần từ khi sinh ra đã có tố chất hơn người. Họ luôn mang tính cách mạnh mẽ và quyền uy nên có thể khiến hầu hết người xung quang cảm thấy nể sợ và thán phục. Bởi vậy, một khi có được cơ hội thăng tiến, những người cầm tinh con Hổ sẽ quyết tâm cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

Top 3 con giáp có nét quý tướng ngời ngời, khó là người làm công, thiên mệnh ưu ái dễ làm chủ làm tướng, hút lộc, thu tài giàu sang vang tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Hổ sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc. Họ bộc lộ năng lực lãnh đạo ngay từ khi còn nhỏ, dễ dàng phán đoán tốt mọi việc, khả năng lập kế hoạch và phân tích cũng xuất chúng hơn người. Qua tất cả những việc họ làm có thể thấy họ là người có tham vọng, chí hướng, kiên cường và có thể giữ được tiền bạc.

Tuổi Tý

Top 3 con giáp có nét quý tướng ngời ngời, khó là người làm công, thiên mệnh ưu ái dễ làm chủ làm tướng, hút lộc, thu tài giàu sang vang tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tý cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Hợi

Top 3 con giáp có nét quý tướng ngời ngời, khó là người làm công, thiên mệnh ưu ái dễ làm chủ làm tướng, hút lộc, thu tài giàu sang vang tiếng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khả năng dự báo trước tương lai và biết nhìn xa trông rộng của người tuổi Hợi là chìa khóa vàng dẫn họ tới danh đại gia. Họ hào phóng cho đi, nên dễ nhận lại được số tiền nhiều hơn gấp bội nhờ quý nhân phù trợ và vận may luôn sẵn có. Nếu kết hợp với người tuổi Dần, con giáp này sẽ nhanh chóng gặp cơ hội “tiền vào như nước”. Tuy nhiên, người tuổi Hợi nên quản lý tiền bạc khoa học hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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