Top 3 các con giáp sở hữu cái tôi cao, không chấp nhận sự thật vì sĩ diện bản thân

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 09:25

Vì lòng tự tôn và cái tôi cao mà con giáp dưới đây khó chịu đựng được sự thật.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn có tính cách kiên cường và sức chịu đựng dẻo dai, họ có thể chịu đựng được rất nhiều gian khổ, ngay cả khi mọi người xung quanh đều đã lần lượt nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vì vậy, họ thường tạo cho người khác cảm giác mình là một người dễ bị bắt nạt.

Thực ra họ là con giáp sĩ diện, tuy nhiên họ lại không thích so đo tính toán với người khác, cho rằng việc làm này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Do đó, một khi đã không thích ai hay phải nghe những lời khó chịu của ai đó, họ sẽ thường chọn cách quay đi ngay lập tức, không muốn tốn thời gian cho những đối tượng như vậy.

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Người tuổi Tý có những nguyên tắc của riêng mình và họ sẽ cố gắng hết mình vì những nguyên tắc đó, cho dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa. Cũng nhờ vậy, họ trở thành con giáp tỉ mỉ, ít mắc sai sót trong công việc.

Tuổi Sửu

Có vẻ người tuổi Sửu cá tính hơi mạnh, thậm chí có phần kì quặc, trong bảng xếp hạng những điều không tốt của 12 con giáp hiếm có khi nào vắng mặt con giáp này. Họ luôn để tâm đến ánh mắt của người khác, luôn lo lắng mình lỡ có điều gì thất thố khiến người khác cười chê.

Cũng chính vì thế mà dù làm bất cứ việc gì, họ cũng vô cùng cẩn thận, uống nước cũng phải nhẹ nhàng, đầu tóc luôn gọn gàng, không được rối dù chỉ một sợi. Tuy nhiên, hành động thái quá như vậy dễ khiến người khác cảm thấy họ có phần giả tạo.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tạo cho người ta cảm giác rất hiền hòa và dễ tính, thế nhưng thực chất, họ lại đặt ra cho mình những yêu cầu rất nghiêm khắc.

Con giáp này luôn cố gắng hết sức rèn luyện bản thân, mong  mình có thể tiến bộ hàng ngày để người khác phải khâm phục và không dám nói một lời nào không hay về mình. Càng trưởng thành, họ sẽ càng trở thành một người chín chắn và thông minh hơn, dù gặp rắc rối gì, họ cũng có thể giải quyết bằng năng lực của mình.

Cũng bởi vì tính tình sĩ diện, họ rất sợ hãi người khác chê cười nếu mình thất bại, họ sẽ luôn suy nghĩ thật chu toàn trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, bạn có biết đôi khi mình cũng là con giáp khoe khoang, thích "múa rìu qua mắt thợ"?

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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