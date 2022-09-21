Tuổi nào đại kỵ trong hôn nhân, cưới về hậu vận chỉ toàn đau đớn ?

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 12:06

Những con giáp này khi kết hợp với nhau trong hôn nhân sẽ không có hạnh phúc mà chỉ toàn những đau đớn mà thôi.

Tuổi Sửu – Tuổi Dần

Những người tuổi Dần luôn tràn đầy tinh thần tự tin và xông pha. Cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng muốn dẫn đầu và được lãnh đạo người khác. Đặc điểm này hoàn toàn không phù hợp với sự trầm ổn, bình thản và muốn bước đi từng bước vững chãi, chắc chắn như người tuổi Sửu. Nếu người tuổi Sửu kết đôi với người tuổi Dần, bạn sẽ luôn phải chạy theo người tuổi Dần một cách mệt mỏi và chán nản. Điều này không hề ổn cho tương lại của một mối quan hệ lâu bền.

Tuổi Thân – Tuổi Hợi

Người tuổi Thân vốn thích năng động, sôi nổi, chỉ làm những gì bản thân yêu thích. Ngược lại tuổi Hợi tính trầm lặng, thích sống ổn định, không toan tính nhiều. Nói về tính cách thì 2 con giáp này hoàn toàn trái ngược nhau.

Tuổi nào đại kỵ trong hôn nhân, cưới về hậu vận chỉ toàn đau đớn ? - Ảnh 1
Chẳng may 2 tuổi này kết hợp thành một đôi sống chung một mái nhà thì không sớm thì muộn sẽ chia tay ly hôn. Nếu chịu đựng sống chung thì đây là một cuộc hôn nhân địa ngục. Bởi 2 tuổi này không bao giờ dung hòa một vấn đề dù nhỏ nhất.

Tuổi Mão – Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách khá mạnh mẽ và cương quyết. Vì thế người tuổi Dậu không hề phù hợp với những người luôn dịu dàng và có phần yếu đuối như người tuổi Mão. Người tuổi Mão thích yên tĩnh, bình lặng còn người tuổi Dậu lại thích phiêu lưu, mạo hiểm. Vì thế nên tuổi Mão sẽ rất khó để hòa hợp và cân bằng cảm xúc khi ở bên tuổi Dậu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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