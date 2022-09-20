Khó mà ăn được một đồng của họ, 3 con giáp sau nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 00:04

Sự bủn xỉn, keo kiệt sẽ khiến các con giáp dưới đây bị xem thường.

Tuổi Dậu

Khi nói đếu người keo kiệt thì tuổi Dậu đứng dầu danh sách này. Với sự nhanh trí, người tuổi Dậu có thể tạo ra thu nhập đáng kể và có khả năng tiết kiệm rất cao. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ thường sống rất tiết kiệm, luôn chọn thứ rẻ nhất mà mua và không mất thời gian đến siêu thị. Ngoài ra, họ khá xâu tính với người khác, sẽ tính toán mọi khoản chi tiêu trong một thời gian dài.

Khó mà ăn được một đồng của họ, 3 con giáp sau nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn - Ảnh 1
Người tuổi Dậu có tính cách hẹp hòi và không cho phép ai lợi dụng mình trong bất cứ việc nhỏ hay giao dịch kinh doanh nào. Họ đặc biệt quan tâm đến tiền bạc và một trong những sở thích của họ là ngồi đếm tiền bí mật trong một căn phòng.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý rất giỏi trong việc kiếm tiền, một số cho cha mẹ, một số cho nửa kia của mình, một số cho con cái, một số cho chất lượng cuộc sống của chính họ trong tương lai. Họ không ngại vất vả, và họ sẽ cẩn thận về mọi khoản chi tiêu của mình.

Tuổi Tỵ

Rắn là dấu hiệu cho sự quỷ quyệt và những người sinh năm rắn coi trọng tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Người tuổi Tỵ sẽ không tiêu một xu khi đi chơi với người khác. Thay vào đó, họ sẽ viện nhiều lý do khác nhau để người khác trả tiền. Trong công việc, họ sẽ kiểm tra các dự án tốn tiền hết lần này đến lần khác và tranh cãi vì bất kỳ sơ suất nào. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ thà đi vay của người khác còn hơn cho người khác vay. Vì vậy, hãy cẩn thận để không bị mắc bẫy những người bạn tuổi Tỵ này.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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