Các con giáp nào cẩn thận mồm miệng trong tháng 9 dương lịch này?

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 12:00

Tử vi trong tháng 9 sắp tới có những con giáp này dễ gặp họa thị phi chính nhờ cái miệng.

Tuổi Dậu

Trong tháng này, sự nghiệp của bản mệnh không mấy ổn định và có phần chững lại. Tuổi Dậu sẽ gặp nhiều vận xui và thường để lỡ những cơ hội tốt trong công việc. Đặc bịệt những người tuổi Dậu không nên ngồi lê đôi mách kẻo dễ gặp thị phi do thói tam sao thất bản của người đời.

Tài lộc tháng 9 dương lịch của những chú Gà có ẩn chứa nhiều hung hiểm, gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Sức khỏe trong tháng này cũng không mấy khả quan bởi quý bạn thường xuyên đau đầu, mệt mỏi kéo dài. 

Lời khuyên cho người tuổi Dậu là nên nỗ lực hết mình trong công việc, tập trung công lực cho những gì đã đinh hướng từ trước đó. Tuổi Dậu nên tránh tình trạng đang làm việc này lại đèo bồng sang việc khác sẽ khiến cho bạn chẳng hoàn thành tốt việc gì. Về tình duyênn người tuổi Dậu nên tránh những xung khác không đáng có với một nửa của mình. Đừng chuyện bé xé to kẻo đôi bên sẽ có khoảng cách.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, khi bạn an tâm nhất lại là lúc nguy cơ dễ kéo đến nhất. Ngoài ra, bạn cũng khá cứng đầu cứng cổ trong các tình huống cần đến sự ứng biến tức thời.

Thậm chí nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh nên không nhận ra sai lầm đã cận kề.

Bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong việc đầu tư trong suốt tháng 9 này, bởi bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn, dẫn đến việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn. Tháng này bạn còn phải chịu sự đấu tranh gay gắt đến từ đối thủ cạnh tranh, khiến việc kiếm tiền tưởng chừng ổn định bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều.

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Bạn cần phải bình tĩnh để đưa ra được những đối sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu, giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề.

Trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng. Thậm chí nhiều khi, hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh, chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong tháng 9 dương gặp nhiều khó khăn, không được chủ quan khi đối mặt với bất cứ vấn đề gì bởi khoảng thời gian này sẽ dễ gặp tiểu nhân lợi dụng.

Trên con đường công danh tài lộc do công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, bản mệnh cảm thấy mơ hồ về con đường mình đang đi. Và vấn đề về tiền bạc có thể được cải thiện đôi phần nhưng lại dễ mất bởi lòng tin người. Tình hình sức khỏe người tuổi Tý cũng không được như mong muốn, bởi bạn thường xuyên trong tình trạng uể oải, làm việc khó tập trung, hay cảm thấy đau đầu chóng mặt.

Về tình cảm, bạn sẽ gặp những thăng trầm trong khoảng thời gian này, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử. Hãy nhớ cái tôi cao đôi lúc chính là lý do của nhiều sự đổ vỡ trong tình yêu cũng như hôn nhân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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