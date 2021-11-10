Thực Thần phù trợ, Chính Tài sát vai, 3 con giáp này ngày 11/11/2021 tài lộc thăng hoa, vận trình tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 10/11/2021 22:11

Tử vi ngày 11/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc thăng hoa, vận trình tươi sáng nhờ có Thực Thần phù trợ, Chính Tài sát vai.

Tuổi Thân

Ngày 11/11/2021, người tuổi Thân phát huy được tài hoa, hoàn thiện năng lực, tỏa sáng trong công việc. Những nhiệm vụ khó, có tính thách thức cao được giao bản mệnh đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ và vững chắc, thu được nhiều kinh nghiệm cũng như thành quả.

Tài vận của người tuổi Thân trong ngày hôm nay khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ công việc. Với hiệu suất tốt như hiện tại thì hoàn toàn xứng đáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu kết hợp các công việc, tăng cường tận dụng quan hệ ngoại giao cũng như nhanh nhẹn với sự biến động của thị trường.

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hân phát huy được tài hoa, hoàn thiện năng lực, tỏa sáng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi có tam hợp cục giúp vận trình tươi sáng hơn hẳn. Con giáp này nhanh chóng gặp được những người sẵn lòng giúp đỡ và chung sức với mình trong công việc, có bạn bè chia sẻ tâm tư tình cảm và có người thân làm chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhờ đó mà bất cứ phương diện nào của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay cũng tiến triển tốt đẹp, rắc rối nào cũng nhanh chóng được giải quyết. Nhân cơ hội này người tuổi Hợi nên tiến hành các việc quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp cũng như cuộc sống như kí hợp đồng, triển khai kế hoạch ấp ủ, cầu hôn, cưới hỏi, mua nhà, mua xe…

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Hôm nay người tuổi Hợi có tam hợp cục giúp vận trình tươi sáng hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc dồi dào. Nhờ Chính Tài soi chiếu mà vận may tài lộc đem lại cho người tuổi Sửu nguồn lợi nhuận khủng từ công việc kinh doanh, làm ăn. Tuổi Sửu có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không còn bị gánh nặng tài chính làm phiền.

Thực Thần còn mang tới cho Sửu những may mắn trong chuyện tiền bạc, có được khoản tiền bất ngờ như được cho tiền, trúng vé số hay bốc thăm trúng thưởng… May mắn này là lộc trời cho nên nếu có thể con giáp này hãy tán lộc để gia tăng thêm vận may trong thời gian tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

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