Tình duyên 12 con giáp ngày 11/11/2021: Dần hay suy nghĩ tiêu cực, Mão - Dậu vô cùng tốt đẹp

Chuyện tình duyên gặp Lâm Quan vận. Với những người tuổi Tý đã lập gia đình hay có đôi có cặp tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài đang khiến bạn cảm thấy bức bối và mệt mỏi. Có lẽ bạn nên chủ động xuống nước với người ấy để mối quan hệ đôi bên không đi xa hơn.

Suy nghĩ tiêu cực của người tuổi Sửu vô ý trở thành nguyên nhân của các cuộc tranh cãi giữa bản mệnh và nửa kia. Con giáp này nên cân bằng tốt cảm xúc của mình trước khi muốn mở lời nói chuyện với nửa kia.

Suy nghĩ tiêu cực của người tuổi Sửu vô ý trở thành nguyên nhân của các cuộc tranh cãi giữa bản mệnh và nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm bất ổn. Suy nghĩ tiêu cực của người tuổi Dần vô ý trở thành nguyên nhân của các cuộc tranh cãi giữa bản mệnh và nửa kia. Con giáp này nên cân bằng tốt cảm xúc của mình trước khi muốn mở lời nói chuyện với nửa kia.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm của tuổi Mão khá tốt đẹp, viên mãn. Tuổi Mão biết cách ăn nói, cộng với sự tinh tế nên dễ dàng có được tình cảm của người ấy. Cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc, thuận hoà nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Tuổi Thìn

Tý Thìn tam hợp là dấu hiệu cho những cuộc tình nồng nàn, đậm sau. Bản mệnh với người ấy đi qua nhiều sóng gió mới tìm thấy sự đồng điệu trong lý tưởng lẫn quan điểm sống.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành, cử chỉ quan tâm đúng mực mà những người đang yêu mong muốn được nhận. Có thể nói, vận trình tình cảm của con giáp này tràn ngập tiếng cười và sự mãn nguyện.

Tuổi Tỵ chủ động dành cho đối phương những tình cảm chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư.

Tuổi Mùi

Có hung tinh đeo bám tuổi Mùi, tình yêu của các cặp đôi đang đẹp bỗng chốc rạn nứt, đổ vỡ lúc nào chẳng hay. Nếu vì những hiểu lầm và mâu thuẫn, hãy cùng ngồi xuống trình bày suy nghĩ của bản thân dể đối phương hiểu và cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Tuổi Thân

Việc không bằng lòng với sự thoả hiệp và lắng nghe luôn là nguyên nhân khiến các cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng mới mong chinh phục được nửa kia.

Tuổi Dậu

Trong ngày tương sinh, mối nhân duyên của người độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp. Từ đây sẽ có cơ hội gặp gỡ đối tượng mình tìm kiếm.

Sự nóng nảy và những lời nói phát ra trong lúc cảm xúc tiêu cực chế ngự dễ khiến nửa kia cảm thấy đau lòng, tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất Thìn tương xung ít nhiều ảnh hưởng tới tính tình, cảm xúc của con giáp này. Sự nóng nảy và những lời nói phát ra trong lúc cảm xúc tiêu cực chế ngự dễ khiến nửa kia cảm thấy đau lòng, tổn thương.

Tuổi Hợi

Các cặp đôi nên dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với người bạn đời của mình về những niềm vui, nỗi buồn gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Tuổi Hợi và nửa kia nhận ra đối phương là người không thể thiếu trong cuộc đời mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.