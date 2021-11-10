Sức khỏe 12 con giáp ngày 11/11/2021: Tý chú ý đến thận, Thìn cần chăm sóc bản thân, Hợi không nên nổi nóng

Tâm linh - Tử vi 10/11/2021 21:37

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp cho thấy Tý chú ý đến thận, Thìn cần chăm sóc bản thân, Hợi không nên nổi nóng.

Tuổi Tý

Thủy vượng cho thấy trong ngày hôm nay, tuổi Tý cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và đừng lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Sửu

Trong ngày hôm nay, tuổi Sửu cũng cần cẩn trọng với sức khỏe của mình. Cố gắng thận trọng trong đi lại. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay không nên trị bệnh ở đầu, do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này để hạn chế rủi ro.

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Trong ngày hôm nay, tuổi Sửu cũng cần cẩn trọng với sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Thổ khí vượng cho thấy tác nhân bên ngoài như thời tiết, chất lượng không khí, đồ ăn... có thể là tác nhân khiến con giáp này cảm thấy không được khỏe. Nhất là với ai đang có bệnh thì cảm thấy mệt mỏi và nhanh đuối sức hơn.

Tuổi Mão

Trong ngày Ngũ hành xung khắc, tuổi Mão có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe và đó là nguyên nhân gián đoạn cuộc vui của con giáp này. Nếu bản mệnh biết cách cân bằng sớm, thay đổi lối sống lành mạnh hơn thì không có gì đáng phải lo lắng cả.

Tuổi Thìn

Trong ngày Ngũ hành xung khắc, trong lúc quá bận rộn, dường như tuổi Thìn đã quên mất đi việc cần phải chăm sóc cho chính những cảm xúc nội tâm của mình. Đây là ngày mà con giáp này nên chú tâm chăm chút cho phần tâm hồn, thay vì để mình bị cuốn đi bởi các hoạt động bận rộn đời thường.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Thổ khí vượng, sức khỏe của con giáp này cũng rất dễ bị ảnh hưởng theo chiều hướng không tốt. Do đó, hãy cố gắng để tinh thần của bản mệnh được thoải mái, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đừng ngược đãi cơ thể mình.

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Về sức khỏe, tuổi Ngọ không có vấn đề gì phải quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, tuổi Ngọ không có vấn đề gì phải quá lo lắng song cũng không nên bỏ bẵng việc chăm sóc bản thân. Việc tập luyện hay chăm sóc sức khỏe cần được duy trì mới mang lại hiệu quả tốt nhất.

Tuổi Mùi

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Mùi được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Con giáp này chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bản mệnh cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày.

Tuổi Thân

Thổ khí vượng khuyên tuổi Thân nên nghỉ ngơi trong ngày mới này. Bản mệnh được nhắc nhở hãy chăm lo cho sức khỏe của mình, đừng để đến khi bệnh tật rồi lại vừa tốn tiền bạc và có chữa trị cũng chỉ hạn chế được phần nào bệnh của mình mà thôi.

Tuổi Dậu

Bổ sung có nhiều dưỡng chất, các loại thực phẩm màu đỏ. Tuy nhiên chỉ nên ăn đồ cay ở một mức độ vừa phải nếu không muốn gan bị tổn thương do đồ ăn cay nóng.

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Tuất cần phải chú trọng dưỡng sinh cho tỳ vị để nâng cao sức khỏe của phổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, tuổi Tuất cần phải chú trọng dưỡng sinh cho tỳ vị để nâng cao sức khỏe của phổi. Nên ăn lá tần bì để làm ấm tỳ vị, ăn củ từ bổ tỳ vị, ăn cơm rượu khi tỳ vị không khỏe, bắp xào hạt thông giúp bổ tỳ...

Tuổi Hợi

Hôm nay chú trọng dưỡng sinh, không nên quá nổi nóng, không được sử dụng các loại đồ có nhiều độc hại cho sức khỏe cơ thể. Bình thường có thể ăn nhiều rau xanh, thực vật.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

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