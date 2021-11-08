Cục diện Tương Phá, tiểu nhân hoành hành, 3 con giáp này ngày 9/11/2021 dễ gặp vận xui, công danh đi vào ngõ cụt

Tử vi ngày 9/11/2021 cho thấy 3 con giáp này dễ gặp vận xui, công danh đi vào ngõ cụt vì cục diện Tương Phá, tiểu nhân hoành hành.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, gặp phải cục diện Tương Phá, người tuổi Tý trong ngày thứ ba này khó tránh khỏi rắc rối khi những chuyện tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa đi đến hồi kết.

Lại thêm Thiên Quan ngáng trở, kẻ tiểu nhân liên tục hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Trong thời điểm này, bạn cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đứng trước mọi tình huống sự việc. Đừng để sự nóng giận nhất thời khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn.

Bước sang ngày thứ 3, người tuổi Tỵ khó mà làm việc yên ổn trong ngày bị Tương Phá gây phiền nhiễu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang ngày thứ 3, người tuổi Tỵ khó mà làm việc yên ổn trong ngày bị Tương Phá gây phiền nhiễu. Mọi việc cứ luôn đi chệch khỏi quỹ đạo mà con giáp này tính toán, khiến bạn tốn rất nhiều thời gian và công sức loay hoay tìm cách khắc phục.

Xung quanh Tỵ vẫn còn những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lơ là, mất cảnh giác là tìm cách hãm hại, gây bao tổn thất trong công việc. Nhưng bạn lại chỉ có thể đề phòng chứ chẳng thể tránh được. Ngày này chỉ cần một chút chủ quan, bạn có thể phải lĩnh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ngọ chớ nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi vận tiểu nhân trong ngày đang rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 9/11/2021 nói rằng, tuổi Ngọ chớ nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi vận tiểu nhân trong ngày đang rất lớn. Bản mệnh hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói nếu không muốn tạo ra cơ hội cho kẻ xấu phá hoại công việc của mình.

Ngoài ra con giáp này cũng đừng quá trông mong ai đó sẽ đứng ra giải quyết khó khăn cho mình, con giáp này vẫn nên tự dựa vào năng lực của bản thân thì hơn. Hãy cứ luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc, cố gắng đừng để kẻ xấu nắm thóp hay bắt được lỗi của mình thì mọi việc sẽ sớm ổn thỏa cả thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-dien-tuong-pha-tieu-nhan-hoanh-hanh-3-con-giap-nay-ngay-9-11-2021-de-gap-van-xui-cong-danh-di-vao-ngo-cut-435223.html