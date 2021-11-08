Tình duyên 12 con giáp ngày 9/11/2021: Sửu đào hoa, Mùi sóng gió, Dậu thoát kiếp độc thân

Tâm linh - Tử vi 08/11/2021 21:28

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 9/11/2021 cho thấy Sửu đào hoa, Mùi sóng gió, Dậu thoát kiếp độc thân.

Tuổi Tý

Tý Sửu nhị hợp giúp các cặp đôi đang tìm hiểu nhau nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, bền chặt nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng và bao dung lẫn nhau.

Tuổi Sửu

Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà sớm tìm được một nửa của mình. Tình cảm vợ chồng ngày càng son sắt, đậm sâu nhờ nỗ lực vun vén của người trong cuộc.

tinh duyen 1
Tuổi Mão chưa xác định được tình cảm của mình nên còn do dự, thiếu quyết đoán trong các lựa chọn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trải qua nhiều sóng gió và mâu thuẫn, các cặp đôi lại dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, sâu đậm. Để giữ tình yêu được lâu bền, dù gặp hiểu lầm gì cũng đừng nên im lặng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão chưa xác định được tình cảm của mình nên còn do dự, thiếu quyết đoán trong các lựa chọn tình cảm. Điều này vô tình khiến những người xung quanh cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Tuổi Thìn

Đôi khi, lời nói thẳng thắn và không suy nghĩ của bản mệnh vô tình khiến người đối diện bị tổn thương nặng nề. Người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân, thậm chí còn gặp rắc rối trong các mối quan hệ với người khác giới.

Tuổi Tỵ

Việc thiếu khéo léo trong cách cư xử với người bạn đời của mình vô tình đẩy mối quan hệ ra xa. Bản mệnh nên hạn chế cái tôi, sự cố chấp để dung hoà với nửa kia.

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Chuyện tình yêu đem tới cho người trong cuộc nhiều cảm xúc tuyệt vời chưa từng có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình yêu đem tới cho người trong cuộc nhiều cảm xúc tuyệt vời chưa từng có. Người độc thân dễ dàng tìm được người ưng ý nhờ biết cách thể hiện tình cảm trong lòng.

Tuổi Mùi

Vận trình tình duyên của Mùi gặp nhiều sóng gió. Mâu thuẫn và tranh cãi xảy ra trong cuộc sống gia đình, các cặp đôi không ai chịu nhường nhịn ai nên khó lòng dung hoà được mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Tuổi Thân

Trải qua nhiều chông gai và sóng gió, cuối cùng các cặp đôi lại tìm được sự đồng điệu trong mối quan hệ này. Dù rằng vẫn còn những khúc mắc chưa thể tháo gỡ hoàn toàn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hoà tình cảm này.

Tuổi Dậu

Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc và ấm êm trở thành điểm đến lý tưởng của không ít người.

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Để cải thiện hoà khí gia đình, các cặp đôi nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Để cải thiện hoà khí gia đình, các cặp đôi nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Mối quan hệ tình cảm chỉ khi có sự chia sẻ, lắng nghe và tin tưởng, cảm thông mới được khăng khít, mặn nồng.

Tuổi Hợi

Người độc thân nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Những người đã lập gia đình nên chia sẻ với nửa kia công việc thường ngày, chẳng hạn như nuôi dạy con cái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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