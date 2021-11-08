Sức khỏe 12 con giáp ngày 9/11/2021: Tý dễ căng thẳng, Thìn mệt mỏi, Hợi cẩn thận dị ứng

Tâm linh - Tử vi 08/11/2021 21:48

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 9/11/2021 cho thấy Tý dễ căng thẳng, Thìn mệt mỏi, Hợi cẩn thận dị ứng.

Tuổi Tý

Hôm nay bạn chịu nhiều áp lực, cơ thể dễ stress, sau đó còn dẫn đến các tình trạng như khó ngủ, ngủ không yên, đau đầu. Tuổi Tý có thể thử thư giãn đầu óc bằng cách xông tinh dầu hoặc nghe nhạc cổ điển để tinh thần thư thái hơn.

Tuổi Sửu

Hôm nay bạn phải cẩn trọng hơn nữa trong sinh hoạt, bảo đảm cho bản thân sức khỏe tốt nhất. Đặc biệt, Sửu cần nhớ kỹ phải ăn chín uống sôi, đừng vì vội vàng hay tiếc rẻ mà coi thường sức khỏe bản thân.

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Hôm nay bạn phải cẩn trọng hơn nữa trong sinh hoạt, bảo đảm cho bản thân sức khỏe tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

May mắn là sức khỏe của bạn có dấu hiệu cải thiện khá tích cực. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý đã giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó.

Tuổi Mão

Hôm nay sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi như thế này.

Tuổi Thìn

Tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của bạn bị sụt giảm đi ít nhiều. Một chế độ sinh hoạt điều độ, một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bạn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật.

Tuổi Tỵ

Ngày Kim khắc Mộc, sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được. Thay vào đó khi chịu các tác nhân ở bên ngoài, bạn cũng dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng cũng dễ gặp phải.

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Sức khỏe của tuổi Ngọ trong ngày không có gì đáng lo ngại- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe của tuổi Ngọ trong ngày không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bận vẫn nên chú ý nâng cao thể trạng của mình, nhất là trong ngày Kim khí vượng như hôm nay để không đổ bệnh bất ngờ. Muốn thành công thì trước hết phải có sức khỏe, cơ thể có khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới đủ sức để làm việc.

Tuổi Mùi

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, sinh hoạt điều độ và chớ nên vận động quá sức.

Tuổi Thân

Cục diện Kim vượng cho thấy tuổi Thân cần chú ý nhiều hơn về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về phổi và đường hô hấp. Đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, nếu không chú ý giữ ấm cơ thể con giáp này có thể sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuổi Dậu

Người xưa thường nói "cái răng cái tóc là gốc con người", tuổi Dậu nên chú ý hơn về da dẻ và vấn đề răng miệng của mình. Một làn da bỗng nhiên bị vàng hay chân răng tự dưng chảy máu cũng là điều cần quan tâm.

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Hợi cần chú ý những bệnh liên quan đến dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngồi sai tư thế lâu gây ra đau vai gáy và cứng khớp cổ. Người tuổi Tuất đừng quá ham mê công việc mà gây áp lực lên cột sống của mình, hãy điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp để gân cốt thêm thoải mái.

Tuổi Hợi

Thời tiết dạo gần đây mưa nắng thất thường, tuổi Hợi cần chú ý những bệnh liên quan đến dị ứng như mề đây dị ứng thời tiết hay viêm mũi dị ứng. Chú ý đừng ra ngoài khi trời mưa quá to tránh cảm lạnh hoặc những sự cố không may.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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