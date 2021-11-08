Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài kề bên, 3 con giáp này ngày 9/11/2021 tài lộc bức phá, vận trình hanh thông

Tử vi ngày 9/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc bức phá, vận trình hanh thông do có Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài kề bên.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi ngày 9/11/2021 của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Công việc khởi sắc rõ rệt kéo theo các khoản thu nhập tăng tiến. Những gì đạt được hôm nay hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra từ trước đó, vì thế bạn nên bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào của những kẻ ganh ghét.

Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có quý nhân Tam Hợp ở bên trợ mệnh, người tuổi Mão chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân của mình nữa. Công việc trên đà thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều bạn sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới.

Có Chính Tài ở bên, các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định. Nếu bạn thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu nữa. Không những thế, những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách.

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Tam hợp giúp mọi bước tiến của con giáp này đều được quý nhân giúp đỡ. Công việc thuận lợi gặt hái về không ít thành tích đáng kể, bản mệnh nên tập trung tối đa trí lực để có bước đệm thăng tiến trong tương lai.

Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống sung túc và dư dả. Bản mệnh tuổi Thân không chỉ gặp nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tài chính mà còn có lộc ăn uống trong ngày.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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