Thứ Năm ngày 3/8/2023: LỘC BẤT TẬN HƯỞNG, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, PHÁT TÀI giàu sụ, tiền nhiều không để đâu cho hết

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 3/8/2023 hôm nay, tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Con giáp này có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho mọi người phải thán phục.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài Thần ở hướng Tây Bắc.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bản mệnh có thể sẽ phải vất vả một chút, nhưng tương lai hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

Tuổi Tỵ

Chính Tài ghé thăm tuổi Tỵ với những tin mừng về khía cạnh tiền nong. Có thể nói, những ngày làm việc vất vả của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bản mệnh càng chăm chỉ nỗ lực thì lúc này càng kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn làm tốt nhiệm vụ hơn mong đợi thì lúc này nhớ rằng bạn hoàn toàn có quyền để đề xuất mức lương và những đãi ngộ phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn sẽ phải giải quyết một vài mâu thuẫn trong công việc, thể hiện tốt năng lực của mình thì khó ai có thể từ chối.

Một điểm yếu có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sức khỏe của bạn trong tương lai đó là sự nóng nảy, cáu kỉnh của bạn. Với những việc không như ý xảy ra bạn sẽ cảm thấy khó xử và để cơn giận bộc phát. Lời khuyên là bạn nên biết cách trút giận hợp lý, tránh làm ảnh hưởng mọi người xung quanh.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày thứ Năm 03/08/2023 này, đường tài lộc của tuổi Hợi vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Hợi trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Hợi không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.