Bước vào tháng 8, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, trăm sự như ý, vượng phát đủ đường, tài lộc bám gót không buông, cuộc sống an nhàn sung túc

Thời gian trước, vận khí của người cầm tinh con rồng trong sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí có thể xảy ra một số tai nạn. Do bị sao xấu chiếu mệnh nên tài lộc của con giáp này liên tục sa sút, làm việc gì cũng không thuận lợi, rất khó kiếm tiền. Tuy vậy, người tuổi Thìn vẫn cố gắng không ngừng để vươn lên, tìm cơ hội mới cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8 dương lịch, con giáp này có thân thể khỏe mạnh, vận khí hanh thông, tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi. Người tuổi này còn gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, tinh thần phấn chấn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người người thẳng thắn, chính trực. Trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với bạn bè xung quanh, con giáp này luôn yêu cầu phải tuân thủ một số quy tắc.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tháng 8 dương lịch, do được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Dần vô cùng may mắn trong mọi việc. Do hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ con giáp này được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao nên có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn với thu nhập tăng gấp đôi gấp ba.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.