Thần Tài chọn mặt gửi VÀNG, hôm nay 1/8, 3 con giáp trăm sự khởi sắc, tỷ sự PHÁT ĐẠT, LỘC chất cao như núi, làm tới đâu ra tiền tới đó

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay luôn được con giáp này xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay thứ Ba 01/08/2023, đường tài lộc của tuổi Tuất tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Tuất cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Tuất, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Tuất có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy.

Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.