Tử vi hôm nay 1/8/2023: PHÚC TINH soi chiếu, 3 con giáp TÀI KHÍ ngút ngàn, tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, LỘC từ tứ phương đổ về không nghỉ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Con giáp này có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bản mệnh.

Tình cảm cũng không có gì phải lo lắng. Đôi bên đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, những người yêu lâu có thể bàn tính đến chuyện cưới xin. Người độc thân tìm được người chung lý tưởng, đồng điệu về mặt tâm hồn.

Ngày mới cũng mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập cho tuổi Dần. Tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bản mệnh có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Tuổi Tý

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ Ba 01/08/2023, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Tý rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Tý không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Tý cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Tuổi Tuất

Tin vui với tuổi Tuất là Lục Hợp cục sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy. Khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau, quá trình bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, chỉ cần bản thân muốn và chịu khó hơn một chút thì khả năng thành công sẽ rất cao đấy. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, vấn đề là bạn cần tìm ra nó và tập trung tận dụng điều đó để làm lợi cho mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.