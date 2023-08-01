Ngày đầu tháng 8, 3 con giáp vận trình khởi sắc vô cùng, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc, TRÚNG ĐẬM liên miên, chẳng cần bon chen tiền tự tìm tới cửa

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay sẽ mang tới cho tuổi Tuất những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy. Khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau, quá trình bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, chỉ cần bản mệnh muốn và chịu khó hơn một chút thì khả năng thành công sẽ rất cao. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, vấn đề là tuổi Tuất cần tìm ra nó và tập trung tận dụng điều đó để làm lợi cho mình.

Tuổi Mùi

Xem tử vi ngày hôm nay, thứ Ba 01/08/2023, tuổi Mùi chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó.

Tuổi Dần

Được cục diện Tam Hội nâng đỡ, tử vi hôm nay dự báo người tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài cũng mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập cho Dần. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Phương diện tình cảm không có gì phải lo lắng. Đôi bên đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, những người yêu lâu có thể bàn tính đến chuyện cưới xin. Người độc thân tìm được người chung lý tưởng, đồng điệu về mặt tâm hồn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.