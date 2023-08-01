Thời VÀNG điểm đúng hôm nay 1/8/2023, 3 con giáp làm gì cũng thuận, MAY MẮN phủ đầy, TÀI LỘC phủ phê, số dư tài khoản tăng theo cấp số nhân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Mão may mắn nên tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Tiếc là tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Con giáp này đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bản mệnh khó có thể vững tâm.

Tuy tài chính có phần dồi dào nhưng bản mệnh cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bản mệnh chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều.

Tuổi Mùi

Xem tử vi ngày hôm nay, thứ Ba 01/08/2023, tuổi Mùi chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó.

Tuổi Hợi

Thứ 3 này, vận trình tình duyên của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bản mệnh tuy chưa có dấu hiệu của những bước đột phá to lớn nhưng đã có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.