Thứ Hai 19/9, Sổ Trời ghi đã rõ, 3 tuổi này phất lên vù vù như vũ bão, tay nắm tài sản "khổng lồ", tay ôm bạc vàng trĩu nặng, cuộc đời nhung gấm lụa là, giàu sang

Thoát khỏi tháng hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào thứ hai 19/9 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ thứ hai 19/9 trở đi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi từ thứ Hai 19/9, vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm.

Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương. Nữ giới thì có sự thu hút nhờ vào sự chu đáo, dịu dàng.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai 19/9 còn được Thiên Tài trợ vận nên tài lộc vượng phát đến không ngờ. Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người mau mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần.

Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Tuy nhiên, đường tình duyên gặp nhiều trục trặc bất lợi. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Có lẽ cả hai nên có một buổi ngồi lại để nói chuyện hòa bình và giải quyết hết những vấn đề hiện tại.

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