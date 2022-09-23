Thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này, 3 con giáp được phúc tinh soi chiếu, tài lộc kéo đến hiên nhà, Thần Tài dúi tiền vào túi

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:34

Trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật những con giáp này vượt qua khó khăn, tài vận khởi sắc, thu nhập tăng lên thấy rõ.

Tuổi Dần

Sau bao ngày vất vả khổ sở, “ủ mưu” tìm cách kiếm tiền thì cuối cùng người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời phát tài vào thứ 7 và chủ nhật cuối tuần này. Thời gian này, chẳng những xui xẻo xua tan, họa phá tài tan biến mà bản mệnh còn đón được cát tinh trợ mệnh, thu nhập tăng lên.

Thứ Tài sẽ mang đến những cơ may bất ngờ mà chính con giáp này cũng không thể tưởng tượng được. Bản mệnh chỉ cần nhanh tay nắm bắt thời cơ là có thể có được nguồn thu nhập khá lý tưởng. Những chú Hổ hãy cố gắng để nắm bắt vận may ấy. 

Thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này, 3 con giáp được phúc tinh soi chiếu, tài lộc kéo đến hiên nhà, Thần Tài dúi tiền vào túi - Ảnh 1
Sau bao ngày vất vả khổ sở, “ủ mưu” tìm cách kiếm tiền thì cuối cùng người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời phát tài vào thứ 7 và chủ nhật cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật cho thấy, người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ khá nhiều trong vận trình công danh sự nghiệp. Tuy vận trình vẫn còn tiềm tàng nhiều biến động nhưng sự xuất hiện của quý nhân mà mọi chuyện cũng đỡ đi phần nào hung hiểm.

Bản mệnh có năng lực lại được quý nhân mang may mắn về giúp sức nên mưu sự dễ thành. Công việc gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, hứa hẹn mang tới những thành công mới trên con đường sự nghiệp cho những chú Trâu, việc lớn việc nhỏ đều giành được kết quả xứng đáng.

Thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này, 3 con giáp được phúc tinh soi chiếu, tài lộc kéo đến hiên nhà, Thần Tài dúi tiền vào túi - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật cho thấy, người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ khá nhiều trong vận trình công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi khá tốt trong ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp này nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán. Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, bạn sẽ sớm thu được trái ngọt trong sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, thời gian này, người tuổi Hợi nhận được khoản tiền thưởng khá lớn, xứng đáng với công sức phấn đấu của bạn trong suốt những tháng gần đây. Thời điểm này hứa hẹn là giai đoạn nhiều lộc lá, tiền bạc rủng rỉnh với con giáp này.

Thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này, 3 con giáp được phúc tinh soi chiếu, tài lộc kéo đến hiên nhà, Thần Tài dúi tiền vào túi - Ảnh 3
Tài vận của người tuổi Hợi khá tốt trong ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 9 ngày cuối tháng 9 (22/9 - 30/9), 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, vận may chạm ngõ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tử vi nói, trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp này được Thần Tài yêu chiều hết mực ban cho vận đổi đời nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng.

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