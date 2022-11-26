Thứ Bảy hoàng kim, Chủ Nhật phát tài: 3 con giáp có cuối tuần may mắn ngất ngây, giàu sang chạm đỉnh, tắm trong biển lộc, tiền vàng rộn ràng

Vào thứ Bảy và Chủ Nhật, người tuổi Sửu đứng trong bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp . Con giáp này sẽ được bao quanh bởi vận may, mọi mặt trong đời sống đều tăng trưởng thuận tiện khiến người khác ngưỡng mộ.

Dưới sự trợ giúp của quý nhân, sẽ thuận tiện có được thành công xuất sắc trong việc làm và nguồn tài phú lý tưởng.

Sửu không chỉ tạo dựng chỗ đứng cho mình mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình cùng phát triển. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt. Những người biết trân trọng tuổi Tý, nắm bắt cơ hội mà con giáp này mang đến chắc chắn ngày càng tiến xa.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sinh ra với nét nghiêm nghị, nghiêm túc trong lúc làm việc, chẳng những vậy đây còn là những người có tư duy và tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Đặc biệt với những người lãnh đạo tuổi này có cách nhìn người và dùng người xuất chúng.

Trong đời sống thường ngày họ sống chân thành, có sao nói vậy, không bao giờ đặt điều nói xấu, vu vạ cho ai. Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa mà bản mệnh không bao giờ chịu nhìn ai bị chèn ép, bắt nạt. Có lẽ bởi tinh thần này mà họ gom góp được không ít mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Theo tử vi thứ Bảy và Chủ Nhật, tuổi Tỵ được Tỷ Kiên và Thiên Quan trợ mệnh mà làm gì cũng đại phát, thành công tốt đẹp. Với những người làm nghề tự do có cơ hội kiếm tiền khủng, có vẻ càng về cuối năm con giáp này càng thuận lợi làm ăn.

Những người làm công ăn lương lại càng vượng nở tài tình, mọi dự án kinh doanh, dịch vụ được thông qua đi vào hoạt động, bước đầu đem đến lợi nhuận.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn biết nhìn xa trông rộng. Họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Vào thứ Bảy và Chủ Nhật, người tuổi Mùi cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Đây là khoảng thời gian vàng để Mùi có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Mùi không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của người tuổi Mùi cũng thăng hoa rõ rệt. Ngoài thu nhập chính, Mùi còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

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