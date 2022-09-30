Thứ 6 (30/9): Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 tuổi có căn phú quý, tài lộc dồi dào, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 00:02

Những con giáp dưới đây sẽ có được cuộc sống bình an, ấm êm khi về già.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đa phần lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, người cầm tinh con Ngựa lại là người rất lạc quan, yêu đời, không nản lòng, nhụt chí trước mỗi khó khăn. Bạn luôn cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng về ngày mai tươi sáng đến tất cả mọi người.

Hôm nay 30/9, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cát lành, tiền bạc về như nước. Mặt khác, tuổi Ngọ cũng có nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Tuổi Ngọ cũng có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn vô cùng may mắn, thành công rực rỡ. Đây chính là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch đang còn ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cẩn trọng và tính toán kỹ trước khi làm mọi việc. Đừng vội vàng, tham lam kẻo hỏng mất việc lớn.

Thứ 6 (30/9): Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 tuổi có căn phú quý, tài lộc dồi dào, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Trong ngày hôm nay, hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

Thứ 6 (30/9): Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 tuổi có căn phú quý, tài lộc dồi dào, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Hôm nay, Dậu sẽ được đón nhận nhiều vận may, tài lộc, tích lũy thành phúc khí. Đây là thời điểm vận thể thay đổi, khó khăn đi qua giúp tuổi Dậu thoải mái hơn, nhiều niềm vui trong công việc, thu nhập cũng như cuộc sống nói chung. Thời điểm này, sự nghiệp của bản mệnh phát triển ổn định, tình cảm hôn nhân cũng viên mãn.

Các mối quan hệ xã giao được mở rộng và duy trì tốt nên khi gặp khó khăn, không ít người sẵn sàng giúp đỡ tuổi Dậu. Đây chính là nền tảng giúp con giáp này vượt qua sóng gió của cuộc sống.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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