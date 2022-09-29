Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách đặc biệt tốt. Họ tích cực, tự tin, phong thái lạc quan đáng khâm phục. Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Ngày 30/9, họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm nay tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào vài tháng tới.

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Tuổi Tý

Từ ngày 30/9, người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người tỉ mỉ, cẩn thận, luôn chăm sóc, quan tâm đến mọi người xung quanh nên tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp.

Từ ngày 30/9, không chỉ chuyện tình cảm viên mãn, thuận lợi mà thu nhập của con giáp này cũng tăng lên không ngừng. Áp lực tài chính giảm bớt khiến con giáp này trở nên vui vẻ hơn, cải thiện được sức khỏe tinh thần.

Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh còn đang gặp trắc trở thời điểm trước đó thì đến giai đoạn này được kết trái, đơm bông, lợi nhuận cũng từ đó mà tăng lên đáng kể. Những muộn phiền rồi cũng sẽ qua đi nhường chỗ cho niềm vui tài chính dâng tràn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.