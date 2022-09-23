3h chiều mai (24/9), người tuổi Mão làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Mão sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Trong thời gian này tuổi Mão sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tính cách kiên định, thẳng thắn. Con giáp này không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bản mệnh là người chăm chỉ, chịu khó, luôn đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc.

Tử vi nói rằng, 3h chiều mai (24/9), tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố, tặng quà khủng, có cơ hội trúng số độc đắc đổi đời nên cuộc sống ngày một rực rỡ. Con giáp này dù gặp phải khó khăn trong công việc thì cũng có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua.

Vận may đến bất ngờ, tuổi Tuất cần chú ý nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn, gia tăng nguồn thu nhập.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có đầu óc tinh tế, thông minh. 3h chiều mai (24/9) là cơ hội rất tốt để họ phát triển, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, cuộc sống cũng đỡ áp lực hơn.

Con giáp tuổi Hợi luôn giữ vững niềm tin và làm việc chăm chỉ. Ngày thường, họ cũng không thiếu làm việc thiện, cộng với vận may nở rộ, cuối năm Nhâm Dần họ nhận được phần thưởng dồi dào.

Hiệu suất làm việc của những người tuổi Hợi cũng rất bắt mắt, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và các quý nhân. Nhờ đó, họ được đề bạt, thăng chức, tăng lương, tiếp tục leo lên những đỉnh cao mới trong tương lai rất gần.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm