3 con giáp tháng 9 khốn khó đủ đường, sang tháng 10 may mắn vây quanh, tài lộc lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền, làm gì cũng thuận lợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất có năng lực và cư xử đúng mực. Đến tháng 10, họ nhận được những báo hiệu về vận may đến. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều tài lộc, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Đáng chú ý là một số người tuổi Dậu không được tốt về sức khỏe , cần cẩn thận. Khuyến cáo những con Gà không nên ăn thức ăn sống, lạnh, nên ăn chín uống sôi và tập thể dục nhiều hơn.

Hợi vốn sống tình cảm, nhiệt tình và rất nghiêm túc trong công việc, nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Hợi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong tương lai.

Tử vi tháng 10 này cho biết, Thần Tài chiếu rọi giúp người tuổi Hợi cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn. Chỉ cần Hợi nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.

Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Hợi có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Trong tháng 10 tới, người tuổi Tuất sẽ có sao tốt chiếu mệnh, giúp tăng cường tài năng và sức sáng tạo của con giáp này. Do đó, vận khí của những người tuổi Tuất làm về lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật như nhà văn, biên tập viên, phóng viên... trong cuối năm rất đáng mong đợi.Dưới sự phù hộ của cát tinh, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển vượt bậc. Cần lưu ý là không nên để lộ quá nhiều cảm hứng của mình để tránh nguy cơ đạo văn, đạo ý tưởng sáng tạo.

Ngoài ra, bạn nên né những cam kết lớn ở cuối năm và thận trọng hơn trong mọi vấn đề. Đừng quá lo lắng và suy nghĩ quá nhiều bởi chúng chỉ làm trầm trọng hóa vấn đề. Cuối cùng, đừng bỏ qua sự giúp đỡ và ủng hộ từ gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.