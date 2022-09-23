Trúng số độc đắc liên tục trong 2 ngày 24, 25/9: 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài vận trình khởi sắc, hút cạn lộc trời, giàu sang bậc nhất, người người ước ao

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 06:02

Trong 2 ngày 24, 25/9 có 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài nên vận trình sẽ khởi sắc rực rỡ, tài lộc tới tấp, dự báo một năm sự nghiệp đại cát đại lợi.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ linh hoạt, dễ thích nghi. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, dũng cảm vượt qua thử thách.

Về tính cách, người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực trong cả cuộc sống và công việc. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ làm mất lòng người khác. Muốn thành công hơn, người tuổi Ngọ cần sửa đổi điểm này.

Trong 2 ngày 24, 25/9, tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát hơn trước nhiều. Con giáp này làm ăn kinh doanh được dự báo có vận đỏ như son, nhiều cơ hội đến tay. Người tuổi này được trời ban sức khỏe dồi dào, ít khi ốm đau bệnh tật.

Vì vậy, họ có đủ thể lực, trí lực để hoàn thành tốt các công việc, nhờ đó tăng thêm thu nhập. Không những có sự nghiệp thuận lợi, họ còn có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm mang thai, sinh con. Gia đình họ tràn ngập tiếng cười.

Trúng số độc đắc liên tục trong 2 ngày 24, 25/9: 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài vận trình khởi sắc, hút cạn lộc trời, giàu sang bậc nhất, người người ước ao - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trong 2 ngày 24, 25/9, tuổi Mão chính là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Đối với những người tuổi Mão mà đang làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Còn riêng với những người tuổi Mão mà làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ được đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân.

Trúng số độc đắc liên tục trong 2 ngày 24, 25/9: 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài vận trình khởi sắc, hút cạn lộc trời, giàu sang bậc nhất, người người ước ao - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

 

Tuổi Sửu

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Nhìn chung, trong nửa cuối năm, tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là trong 2 ngày 24, 25/9. Con giáp này chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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